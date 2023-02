Home

Truffa online dell’eredità ai danni di un pensionato, denunciata una coppia

18 Febbraio 2023

Venturina (Livorno) 18 febbraio 2023

I militari della Stazione di Venturina Terme, dopo una serie di accertamenti ed indagini, sono riusciti ad identificare due presunti autori di una truffa ed a denunciarli all’Autorità Giudiziaria labronica.

Secondo la ricostruzione dei militari, la coppia, già gravata da precedenti specifici, dopo aver contattato un pensionato residente alla frazione di Venturina Terme attraverso un noto social network; lo ha indotto a credere di essere l’unico erede di un ricco parente, in fin di vita a causa di una malattia terminale, in procinto di lasciargli un patrimonio di centinaia di migliaia di euro. Per superare l’iniziale incredulità del pensionato, i due hanno simulato una telefonata da parte di un avvocato incaricato di perfezionare le pratiche burocratiche finalizzate a “sbloccare” l’eredità del ricco congiunto. Il sedicente legale è riuscito a persuadere l’uomo ad effettuare alcuni versamenti a favore di carte prepagate, asseritamente a titolo di imposte e bolli, nonché bonifici bancari per la somma complessiva di 2.500 euro.

All’ennesima richiesta di bonifico, la banca dell’anziano ha allertato i Carabinieri che hanno messo fine al raggiro risalendo agli intestatari del conto e delle carte prepagate.

