2 Novembre 2023

Truffa online: vende console mai consegnata, denunciato 38enne laziale

Castagneto Carducci (Livorno) 2 novembre 2023 –

I militari della Stazione di Castagneto Carducci hanno individuato e denunciato un 38enne gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai danni di una 64enne.

L’attenzione della vittima, interessata ad acquistare un regalo per un suo congiunto, è stata attirata dall’annuncio di vendita di una console nell’area marketplace di un noto social al costo di 100 euro.

Dopo uno scambio di messaggi con il quale il venditore ha inviato foto del prodotto e di giochi compatibili per irretire la vittima ed indurla ad un maggiore esborso pari a 150 euro. La 64enne, non fidandosi completamente del venditore, ha proposto di versare tramite bonifico solo 50 euro e di saldare il dovuto una volta arrivata la consolle con i giochi.

Dopo il versamento, il venditore ha ricontattato l’acquirente informandola di aver subito un incidente stradale e, necessitando di denaro per le riparazioni dell’auto, le ha proposto l’acquisto di un’altra console, sempre al prezzo vantaggioso di 150 euro, proposta accettata a cui è seguito un ulteriore bonifico da 50 euro a titolo di anticipo. Dopo i due versamenti, il sedicente venditore si è reso irreperibile e non avendo ricevuto alcunché, la donna si è rivolta ai carabinieri di Castagneto Carducci per denunciare l’articolata truffa.

Avviate immediatamente le indagini, anche seguendo il flusso del denaro, i militari sono risaliti ad un 38enne laziale, già gravato da analoghi precedenti, che dovrà rispondere del reato di truffa.

L’episodio fornisce l’occasione per richiamare l’attenzione sul fatto che i malintenzionati ricorrono ad espedienti sempre diversi ed articolati per cercare di carpire la buona fede altrui. Quando si affronta una trattativa a distanza con soggetti non meglio identificati o comunque non conosciuti, è bene farsi consigliare da un familiare o un amico e in caso di minimo dubbio rivolgersi alla Stazione carabinieri più vicina.

