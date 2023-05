Home

Truffa ponteggi da 14mila euro, Denunciata una 20enne e altre 2 persone

18 Maggio 2023

Livorno 18 maggio 2023 – Truffa ponteggi da 14mila euro, Denunciata una 20enne e altre 2 persone

I Carabinieri del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, con la collaborazione dell’Arma territoriale, hanno svolto un’indagine che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica labronica di tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, di truffa e ricettazione.

La vicenda prende le mosse da un falso annuncio di vendita di un ponteggio, pubblicato su un sito di e-commerce; dopo gli accordi è stata presentata anche una fattura commerciale, poi rivelatasi falsa, per indurre un imprenditore edile 49enne operante su Livorno ad effettuare effettuato un bonifico bancario per oltre 14mila euro al sedicente venditore, senza mai ricevere nulla. I Carabinieri, mediante accertamenti su conti correnti, utenze cellulari e testimonianze raccolte in loco dall’Arma territoriale calabrese, hanno ricostruito la vicenda ed identificato il destinatario del bonifico, rivelatosi una giovane donna poco più che 20enne, denunciandola per truffa. Ma sono andati anche oltre, giungendo ad identificare altre due persone, due corregionali della presunta truffatrice, che avrebbero ricevuto, in parti diverse, una somma di denaro provento della truffa, venendo così indagati per ricettazione.

