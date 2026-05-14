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Truffa un commerciante con degli assegni, denunciato

Cecina

14 Maggio 2026

Truffa un commerciante con degli assegni, denunciato

Cecina (Livorno) 14 maggio 2026 Truffa un commerciante con degli assegni, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Cecina, a seguito di accurati accertamenti, hanno individuato e denunciato all’A.G. di Livorno un 69enne, già gravato da precedenti, poiché gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa. Quest’ultimo, infatti, avrebbe acquistato tempo addietro da un commerciante del posto alcuni elettrodomestici, per un valore di poco inferiore ai 3 mila euro, pagando con due assegni bancari. L’uomo, con una serie di raggiri, ha persuaso il commerciante, 43enne, della bontà dell’affare che stava concludendo e ha convinto quest’ultimo ad accettare in pagamento due assegni bancari. Quando però, è andato ad incassarli, è emerso che i titoli non erano coperti. Il commerciante, ritenutosi truffato, anche in ragione del fatto che l’acquirente si era nel frattempo reso irreperibile, si è rivolto ai Carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini. All’esito delle stesse, è emerso che i titoli bancari non potevano essere onorati in quanto l’acquirente non avrebbe potuto nemmeno emetterli, in quanto colpito tempo addietro dalla sanzione accessoria del divieto di emettere assegni a seguito di una sentenza di condanna. Il presunto responsabile è stato pertanto denunciato all’A.G. di Livorno per il reato di truffa.