4 Giugno 2024

Truffa via internet, denunciato un 20enne

Livorno 4 giugno 2024 – Truffa via internet, denunciato un 20enne

Gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piombino, nei giorni scorsi, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo di 20 anni, non residente nel comune di Piombino, per una truffa commessa via internet.

Le indagini sono scattate all’indomani della presentazione di una denuncia, presso il Commissariato di Piombino, da parte di un uomo residente a Campiglia Marittima, che segnalava di essere stato raggirato al telefono da un fantomatico operatore che, carpitane la fiducia, al fine di mettere in sicurezza il proprio conto online ed evitare indebiti prelevamenti da un malintenzionato, lo induceva ad accedere ad un sito internet ed effettuare due versamenti di circa 2.000€ ciascuno su una carta Postepay.

La carta sarebbe stata, poi, recapitata in un secondo momento presso l’abitazione del denunciante, consentendogli quindi di evitare indebiti prelievi dal suo conto ma, trascorsi alcuni giorni, l’uomo capiva di essere stato purtroppo truffato.

Sulla denuncia cominciavano fin da subito a far luce gli uomini della Squadra Anticrimine, che, dopo aver condotto accertamenti sulla carta “Postepay” dove erano confluiti i versamenti del denunciante, riuscivano ad individuare l’intestatario della stessa, non residente in Toscana, ottenendo gli ultimi riscontri investigativi dal locale Ufficio della Polizia di Stato.

Acquisite le evidenze del suo coinvolgimento nella truffa patita dal cittadino campigliese, il presunto autore veniva denunciato, così, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

