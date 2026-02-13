Home

Cronaca

Truffata dopo aver visto pubblicità investimenti online con AI, denunciato un 55enne

Cronaca

13 Febbraio 2026

Truffata dopo aver visto pubblicità investimenti online con AI, denunciato un 55enne

Livorno 13 febbraio 2026 Truffata dopo aver visto pubblicità investimenti online con AI, denunciato un 55enne

Oltre ai numerosi e costanti incontri organizzati dall’Arma per informare la popolazione su come riconoscere e quindi difendersi dai tentativi di truffa, soprattutto on-line, segnalando tempestivamente al presidio dei Carabinieri più vicino o chiamando il 112 NUE (Numero Unico di Emergenza) persone o veicoli sospetti, continua incessante l’attività di contrasto per arginare questo tipo di reati.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Bibbona, a seguito di accurati accertamenti, hanno individuato e denunciato all’A.G. di Livorno un 55enne, già gravato da precedenti, poiché gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa.

La vittima aveva visto su internet una pubblicità sugli investimenti online supportati dall’assistenza dell’intelligenza artificiale e ritenendola valida, aveva effettuato la procedura d’iscrizione sul sito.

Dopo essere stata contattata dal presunto promotore che le aveva proposto alcuni investimenti sicuri e redditizi, con una serie di artifici, il truffatore è riuscito a convincerla ad effettuare un bonifico di alcune centinaia di euro.

Nonostante le promesse, ben presto è stato chiaro che non c’era alcun investimento.

Avendo realizzato di essere stata truffata, la donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini. Gli approfondimenti investigativi sulle interlocuzioni della vittima e l’analisi dei movimenti di denaro hanno permesso di individuare il presunto responsabile e denunciarlo all’AG labronica per il reato di truffa.

L’Arma dei carabinieri ricorda: “Sul web sono innumerevoli le pubblicità di investimenti, arricchitesi ultimamente dalla prospettiva di guadagni sicuri grazie all’intelligenza artificiale, presentata come capace, attraverso analisi complesse, di garantire facili e lauti guadagni.

Il consiglio è quello di non lasciarsi convincere dalla “fretta” di cogliere un fantomatico “momento propizio” ma di prendersi del tempo per riflettere, magari consultandosi con parenti/amici o chiedendo un consiglio al più vicino comando dell’Arma o al 112NUE”.

Truffata dopo aver visto pubblicità investimenti online con AI, denunciato un 55enne