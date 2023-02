Home

Provincia

Piombino

Truffatrice online smascherata dai carabinieri

Piombino

11 Febbraio 2023

Truffatrice online smascherata dai carabinieri

Piombino (Livorno) 11 febbraio 2023

L’Arma dei Carabinieri è da sempre particolarmente impegnata nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, nello specifico contro le truffe, sia con incontri con la cittadinanza che attraverso le investigazioni.

È proprio con le indagini, partite a seguito di una denuncia per truffa, che i militari della Stazione di Piombino hanno raccolto rilevanti elementi di colpevolezza a carico di una donna 53enne di origini sudamericane deferendola in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria labronica.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la donna ha posto in vendita un collare gps per cani

attraverso un annuncio on-line su un noto social network, traendo in inganno un uomo piombinese.

L’uomo, interessato, ha risposto all’annuncio ed iniziato la trattativa.

Una volta pattuito il prezzo, la truffatrice gli avrebbe fatto credere che l’oggetto in questione avesse riscosso un notevole interesse anche da parte di altri utenti e che, se non avesse voluto veder sfumare l’affare, avrebbe dovuto versare quanto prima il prezzo pattuito.

L’uomo ha acconsentito e ha effettuato un bonifico di 150 euro a favore di una carta prepagata

salvo poi non riuscire più a contattare la presunta venditrice che si è resa irreperibile.

Le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Piombino a seguito della denuncia sporta

dall’uomo hanno consentito comunque di identificare la presunta autrice e di denunciarla all’A.G.

per il reato di truffa.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin