26 Maggio 2025

Livorno 26 maggio 2025 Truffe agli anziani, i Carabinieri nella sede SVS per la campagna di prevenzione

Nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato dal Comune di Livorno e dalla Prefettura per il 2025 è in corso una campagna di prevenzione per il contrasto alle truffe a danno degli anziani con il coinvolgimento delle associazioni del territorio quali la Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza di Livorno, capofila del progetto, il Movimento Consumatori Toscana APS, La Solidarietà APS, la San Benedetto Cooperativa Sociale, Soci@lmente Le Tre A APS ed Arci Comitato Territoriale di Livorno APS.

All’interno del suddetto progetto, il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno sta conducendo una capillare campagna informativa su tutto il territorio proprio per diffondere, quanto più possibile, la conoscenza di tale fenomeno, fornendo gli strumenti alle potenziali vittime per difendersi adottando tutte le cautele ritenute adeguate alla luce di un’azione costante di monitoraggio ed analisi del fenomeno.

In tale ambito, la Compagnia Carabinieri labronica ha tenuto un incontro, aperto a tutti, con la cittadinanza livornese presso la sede della Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza di Livorno e rivolto in particolare alle fasce della popolazione più esposte ovvero gli anziani e le donne sole.

In tale occasione il Comandante della Stazione Carabinieri Livorno Porto ha fornito agli intervenuti alcuni suggerimenti, anche attraverso la distribuzione di brochure informative, per una maggiore tutela della cittadinanza e degli anziani in particolare da questo tipo di raggiri.

Sono state inoltre fornite importanti indicazioni su come comportarsi davanti a possibili raggiri, sia all’interno delle proprie abitazioni che all’esterno, e su come smascherare i malintenzionati. Due consigli su tutti: non far entrare persone sconosciute in casa e, nel dubbio, chiamare senza indugio il 112, numero unico per le emergenze per effettuare un’immediata segnalazione o chiarire un dubbio.

I carabinieri hanno inoltre ricordato alcuni suggerimenti in ottica di prevenzione dalle truffe e dai raggiri che sono oggetto dei numerosi incontri organizzati nei vari comuni della provincia labronica.

In particolare, durante le trattative per una compravendita è raccomandabile utilizzare strumenti di comunicazione diretti, quali telefonate, più facilmente tracciabili rispetto a semplici messaggi scambiati tramite social network e verificare, anche tramite web, la reale presenza di aziende o rivendite. In caso di dubbi, ci si può sempre rivolgere ad una delle 27 Stazioni Carabinieri del territorio della provincia di Livorno per esporre i propri sospetti.

Collegandosi al sito www.carabinieri.it si possono reperire in ogni momento informazioni sulle principali tipologie di truffe e come riconoscerle.

