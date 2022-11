Home

Truffe agli anziani, partita la campagna di informazione dei carabinieri

12 Novembre 2022

La campagna di informazione si svolge con il contributo delle istituzioni religiose del territorio e degli enti locali

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno), 12 novembre 2022

Il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, in linea con le indicazioni del Comando Generale e con il contributo delle istituzioni religiose del territorio e degli enti locali, ha avviato una campagna preventiva di sensibilizzazione per informare i cittadini ed aiutarli a difendersi dalle truffe sul solco delle attività di vicinanza e supporto alla popolazione che da sempre contraddistinguono l’Arma.

In tale quadro, la Compagnia Carabinieri di Portoferraio, con il contributo della parrocchia di San Giuseppe e della Caritas Isola d’Elba, ha svolto un incontro che ha riscosso molta partecipazione ed interesse.

Si tratta di iniziative di informazione e rassicurazione sociale con particolare riguardo alle fasce più esposte.

Oltre al danno economico, per queste persone la truffa ha anche risvolti psicologici: talvolta infatti le vittime tendono a chiudersi in loro stesse, compromettendo la propria autonomia e socializzazione. Ecco perché i militari dell’Arma si muovono, in concerto e con la collaborazione di enti locali e autorità religiose, per parlare con gli anziani, informarli sulle modalità attraverso le quali le truffe sono attuate e fornire loro consigli mirati, affinché possano difendersi dalle subdole tecniche utilizzate dai malviventi per trarli in inganno.

Gli incontri di sensibilizzazione proseguiranno sul territorio elbano e su tutto il territorio provinciale anche nei prossimi giorni.

