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Truffe agli anziani, presentata la campagna di prevenzione realizzata da Comune, Prefettura e associazioni

Cronaca

7 Luglio 2026

Truffe agli anziani, presentata la campagna di prevenzione realizzata da Comune, Prefettura e associazioni

Livorno, 7 luglio 2026

Presentata questa mattina a Palazzo Comunale nel corso di una conferenza stampa la campagna di prevenzione per combattere le truffe agli anziani.

Erano presenti l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, il Prefetto Giancarlo Dionisi e la Viceprefetto Valentina Pezone, la Questore Giusy Stellino, il Vicecomandante della Polizia Locale Marco Vaccai, il Colonnello Gianluca Forcina Comandante della Guardia di Finanza, il Comandante dei Carabinieri Dario Mineo, Martina Avallone per SvS e rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte nel progetto.

Il Comune di Livorno ha già implementato, grazie a finanziamenti del Ministero dell’Interno, campagne di prevenzione per combattere le truffe nei confronti degli anziani negli anni passati. L’ultima campagna di prevenzione contro le truffe si è chiusa con risultati positivi e promettenti nel mese di novembre 2025, coinvolgendo numerosi anziani e raggiungendo gli obiettivi stabiliti dal progetto.

Anche nel 2026, grazie a un finanziamento stanziato dal Ministero dell’Interno, è stato avviato un progetto che ha visto, come primo passo, la firma di un Protocollo tra il Comune di Livorno e la Prefettura di Livorno lo scorso febbraio, mirato a rinforzare e promuovere le reti di sostegno per combattere l’isolamento sociale degli anziani, e a realizzare appunto una campagna informativa e formativa sui rischi di truffe e sulle modalità più adeguate per prevenirle, con momenti di ascolto dedicati alla popolazione anziana riguardo anche i rischi legati al gioco d’azzardo.

Dopo la firma del Protocollo, è stato avviato il percorso progettuale che ha coinvolto le associazioni attive sul territorio per realizzare un progetto operativo, le cui azioni principali prevedono la creazione di una rete di protezione e prevenzione sociale informale, l’implementazione di interventi di supporto alle vittime tramite un numero telefonico dedicato e il potenziamento dei servizi di prossimità.

Durante la fase di co-progettazione è stata individuata come capofila del progetto la Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza (SVS) di Livorno, insieme alle associazioni Movimento Consumatori Toscana Aps, La Solidarietà Aps San Benedetto Cooperativa Sociale, Soci@lmente Le Tre A Aps e Arci Comitato Territoriale di Livorno Aps.

La condivisione e la diffusione delle azioni previste dal progetto sono un canale molto forte per promuovere la prevenzione delle truffe ai danni degli anziani anche per l’anno 2026.

Interventi

Andrea Raspanti assessore al Sociale ha introdotto il progetto che si ripete da qualche anno, finanziato appunto dal Ministero dell’Interno e nato da un protocollo tra Comune e Prefettura. “L’obiettivo è di creare consapevolezza tra gli anziani riguardo alle tecniche dei truffatori, che spesso si fingono rappresentanti delle istituzioni (Comune, ASL, Forze dell’Ordine) per carpire fiducia. Il progetto mira a contrastare l’isolamento sociale, principale fattore di vulnerabilità nelle persone anziane, insieme ai rischi derivanti dalla tecnologia digitale e dal gioco d’azzardo. È stato attivato un numero di supporto specifico (0586 1846402) per orientamento e accompagnamento, da affiancare al numero unico di emergenza 112”.

Il Prefetto Giancarlo Dionisi ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della collaborazione istituzionale.

“L’attività di comunicazione ha già permesso di evitare numerose truffe che spesso non emergono nelle cronache giornalistiche. Le truffe agli anziani hanno un grosso impatto emotivo. Non solo causano un danno economico, ma anche un danno psicologico disastroso per l’anziano, che richiede un percorso di accompagnamento anche dopo l’evento. E’ importante ricordare che le Forze di Polizia lavorano in modo corale e sono a completa disposizione della popolazione fragile”.

Martina Avallone rappresentante di SvS, capofila del progetto, ha parlato in rappresentanza degli enti del terzo settore ed ha illustrato i dettagli operativi del progetto.

“Sono previsti tre incontri informativi con la partecipazione di Polizia, Carabinieri e (novità di quest’anno) la Guardia di Finanza. Per raggiungere gli anziani nei loro luoghi abituali, i volontari saranno presenti presso stabilimenti balneari, farmacie comunali e il mercato centrale. Gli incontri (di cui uno già svolto) vedranno anche il coinvolgimento di esperti del Movimento Consumatori (per truffe legate alle utenze) e della Cooperativa San Benedetto”