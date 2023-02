Home

21 Febbraio 2023

Truffe online: vende un escavatore, incassa i soldi e non lo consegna. Denunciato un 42enne

Livorno 21 febbraio 2023

È incessante l’attività di contrasto alle truffe da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cecina.

Oltre ai numerosi incontri organizzati per informare la popolazione a difendersi dai tentativi di truffa, i militari della Stazione di Rosignano Marittimo hanno individuato e deferito in stato di libertà un 42 enne bresciano gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai danni di un imprenditore cecinese.

L’uomo è accusato di aver messo in vendita sulla pagina di e – commerce di un noto sito web un escavatore, attirando l’attenzione dell’imprenditore in ragione del prezzo particolarmente vantaggioso dell’oggetto.

Contattato il sedicente venditore ed avuta rassicurazione da quest’ultimo circa le buone condizioni della macchina operatrice, è stato pattuito il prezzo ma, dopo aver effettuato il bonifico il 42enne si è reso irreperibile e della macchina operatrice nessun riscontro.

Allertati i Carabinieri, i militari, dopo una serie di accertamenti, hanno acclarato l’identità del presunto venditore, risultato già gravato da precedenti specifici, che dovrò rispondere dell’accusa di truffa.

Il consiglio dei militari è quello di diffidare di oggetti proposti a prezzi troppo vantaggiosi, soprattutto quando non vi sia la possibilità di visionarli direttamente, e di non ricorrere a pagamenti anticipati se non con strumenti che consentano un’agevole risoluzione di controversie.

