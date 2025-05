Home

5 Maggio 2025

Livorno 5 maggio 2025 Trump, finanza e futuro del mondo: un libro accende il dibattito a Livorno. Interverranno Claudia Pavoletti e Luca Salvetti

Oggi, lunedì 5 maggio, alle ore 18.00, presso il Circolo Lupo Rosso, in via Azzati n°40 a Livorno, è in programma la presentazione del libro “L’America secondo Trump. Prospettive economiche e scenari globali” di Alessandro Volpi, Docente di Storia contemporanea Università di Pisa.

Edito da La Vela, nel 2024, il testo di Volpi offre un focus su questioni economico finanziarie, per cercare di capire e approfondire non solo ciò che è successo in America in queste elezioni ma anche sui possibili scenari futuri, nella transizione in atto verso un nuovo ordine mondiale.

“Donald Trump e James David Vance sono stati interpretati come una possibile soluzione alla visione economica dei dem, decisamente troppo elitaria e troppo vicina ai grandi monopoli, a cominciare da quello delle Big Three (i fondi di investimento internazionali Vanguard, BlackRock e State Street).

Su un piano più specifico, Trump ha dato voce ai sindacati arrabbiati contro le case automobilistiche, ormai più attente alla finanza che alla produzione, ai sostenitori dell’economia dei bitcoin e al vasto mondo degli hedge fund aggressivi: in sostanza, a pezzi della vecchia America e della nuova.

Dai dipendenti dei casinò, ai farmer, ai sempre più sparuti operai, alle microimprese. Il nuovo presidente ha poi interpretato l’insofferenza popolare verso il modello “illuministico” dell’America sostenitrice dei diritti civili e dell’esportazione dei conflitti in nome di una democrazia sempre più incomprensibile: in fondo l’opinione pubblica Usa non apprezza certo l’ostilità maturata verso il paese dai quattro quinti del mondo”.

La presentazione sarà introdotta da Marco Guercio, Segretario Provinciale Federazione Sinistra Italiana di Livorno ed insieme all’autore parteciperanno e interverranno Claudia Pavoletti e Luca Salvetti, Sindaco del Comune di Livorno.