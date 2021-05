Home

Terrazza Mascagni, già imbrattate le panchine e le balaustre appena restaurate

3 Maggio 2021

Terrazza Mascagni, il gioiello di Livorno, un luogo che ha bisogno di manutenzione ma soprattutto di controllo contro i vandali

La nostra Terrazza presenta molte criticità di manutenzione, ma piano piano le parti rotte vengono sostituite da nuove strutture con le specifiche delle vecchie.

Un colpo al decoro è vedere che poi qualche vandalo per gioco, per noia o per qualsiasi altro motivo scrive con la bomboletta spray sulle nuove strutture da poco installate.

Nelle foto si può vedere, scritte verdi sulle panchine nuove, scritte e scarabocchi sui pilastri appena sostituiti e poi per non farsi mancare niente una striscia di una decina di metri sui cordoli appena rifatti.

