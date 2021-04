Home

“Tu ci chiudi Tu ci paghi”: “Ora basta! Livorno scende in Piazza!”

15 Aprile 2021

Livorno 15 aprile 2021

La crisi causata dalla pandemia va avanti inesorabile e fa sentire il suo peso sulle tasche di chi ha visto ridurre o bloccare totalmente il proprio lavoro.

Dall’altra parte i governi che si sono succeduti in questo lungo anno, si sono nascosti mediaticamente dietro a “ristori” e “sostegni” che sono ben lontani dall’essere un reale sostegno economico per le persone colpite.

É stata ormai creata una condizione per la quale si é continuamente sottoposti ad un ricatto.

Ogni giorno siamo costretti a decidere se dare priorità alla salute o al lavoro.

Questa condizione non é tollerabile!

Pretendiamo di poter vivere tranquillamente e tutelare la nostra salute ricevendo dei sostegni adeguati.

É fondamentale inoltre che si interrompano tutte quelle spese e tasse che chi lavora in maniera autonoma é costretto a dover sostenere per mantenere viva la propria attività.

Siamo stanchi delle continue promesse non mantenute di tutti i partiti, da sinistra a destra.

I soldi per sostenere questa crisi ci sono, ma devono essere presi nel posto giusto.

Non é possibile alimentare un debito che i nostri figli saranno costretti a pagare mentre durante questa pandemia ci sono imprese miliardarie che hanno continuato ad arricchirsi, o mentre si continua a spendere miliardi di euro per inutili spese militari, quando potrebbero invece essere utilizzati per sostenere chi é in difficoltà o per migliorare la sanità, che come abbiamo visto quest’anno si é rivelata non essere in grado di sostenere una situazione del genere a causa dei continui tagli fatti dai precedenti governi.

Come comitato Tu ci chiudi Tu ci paghi, abbiamo quindi deciso di abbracciare tutte quelle battaglie portate avanti dalle varie categorie fin dall’inizio della pandemia per convogliarle in una grande manifestazione collettiva, perché mentre il governo continua a dividerci in categorie e settori, alimentando una guerra tra poveri, noi siamo convinti che la solidarietà sia la sola arma per contrastare chi da sempre vuole far fare sacrifici a chi ne fa già da una vita.

Invitiamo quindi tutta la città a partecipare alla manifestazione che si terrà Venerdì 16 aprile alle ore 15 in Piazza del Municipio!

Ora basta! Livorno scende in Piazza!

Tu ci chiudi Tu ci paghi.

