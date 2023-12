Home

30 Dicembre 2023

Livorno 30 dicembre 2023 – Tuffi di Capodanno doppio appuntamento ai Tre Ponti e al Gabbiano

Tuffi di Capodanno: Tradizione, Divertimento e Acque Livornesi”

Mentre la stagione festiva prosegue con il suo spirito gioioso, la città di Livorno si prepara per un doppio appuntamento di tuffi di Capodanno organizzato dai gruppi degli Amici del Mare e degli Amici del Gabbiano, eventi consolidati nel panorama delle celebrazioni labroniche.

In un’atmosfera di allegria e amicizia, decine di persone si uniranno per rinnovare una tradizione che si ripete da tempo.

L’appuntamento è fissato per il 1 gennaio, seguendo la stessa formula che ha reso famosi questi incontri; una riunione, una foto di gruppo, i saluti di rito e poi il grande tuffo nelle acque livornesi.

Per gli Amici del Mare, il ritrovo avverrà alle 11.30 presso la spiaggia dei Tre Ponti, con l’ingresso in acqua previsto per le 12.

Per gli Amici del Mare questo non è solo un evento isolato; riproporranno infatti l’entusiasmante appuntamento anche per il giorno della Befana, il 6 gennaio, a Marina di Pisa, con un raduno in piazza Sardegna.

Gli Amici del Mare estendono l’invito a tutti coloro che desiderano unirsi a scoprire le bellezze del mare, persino durante la stagione invernale.

Parallelamente, gli Amici del Gabbiano hanno il loro appuntamento nello stesso giorno. Anche loro si raduneranno alle 11.30, ma questa volta presso il Gabbiano, per concludere l’esperienza con un tuffo collettivo alle ore 12.

Un modo unico e spensierato di dare il benvenuto al nuovo anno, immergendosi nelle gelide acque con la compagnia di amici e condividendo la gioia di un inizio fresco e avventuroso.

