Tuffo di capodanno 2024, gruppi riuniti. (Foto e video)

1 Gennaio 2024

Livorno 1 gennaio 2024 – Tuffo di capodanno 2024, gruppi riuniti. (Foto e video)

In un primo giorno dell’anno non ottimale per le condizioni del mare e della spiaggia dei Tre Ponti, livornesi e non si sono riuniti per il classico tuffo di capodanno.

La novità più importante di quest’anno è stata la riunione dei due gruppi, gli Amici del Gabbiano e gli Amici del mare. Dopo anni di divisione, sono tornati a fare il tuffo insieme.

Tuffatori d’eccezione il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il consigliere regionale Francesco Gazzetti. Sindaco e consigliere avevano dichiarato che avrebbero fatto il tuffo di capodanno quando i due gruppi si sarebbero riuniti. Al quinto anno del mandato Salvetti, questo è avvenuto e Sindaco e consigliere si sono uniti all’evento.

Salvetti: “lo avevo detto che se si riunivano mi sarei tuffato, mi è andata bene per 4 anni, oggi mantengo la promessa”.

