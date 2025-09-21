Home

Tuffo nudi nei fossi della Venezia, notte di “divertimento” di turisti. “L’evento” immortalato in un video social

21 Settembre 2025

Tuffo nudi nei fossi della Venezia, notte di “divertimento” di turisti. “L’evento” immortalato in un video social

Livorno 21 settembre 2025 Tuffo nudi nei fossi della Venezia, notte di “divertimento” di turisti

C’è chi si tuffa nella Fontana di Trevi, noi a Livorno abbiamo i turisti nudi nei fossi

Un episodio di inciviltà che ha scioccato i residenti e riacceso il dibattito sulla sicurezza notturna nella città lagunare. Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre, un gruppo di giovani stranieri ha dato vita a una bravata dai contorni decisamente discutibili, spogliandosi completamente e tuffandosi nudi nei fossi storici di Venezia, nei pressi dei Bottini dell’Olio.

La scena, documentata da un video che sta rapidamente circolando online e che è stato diffuso dalla pagina Facebook “Vivi la Venezia“, mostra i ragazzi impegnati in schiamazzi e urla, completamente incuranti del contesto storico e della quiete notturna. Le immagini, sebbene riprendano momenti di divertimento apparentemente spensierato, evidenziano anche le difficoltà incontrate da alcuni dei protagonisti nel tentativo di risalire sui marciapiedi, con il rischio concreto di incidenti e pericoli per la loro stessa incolumità fisica.

Fortunatamente, tutti sono riusciti a riemergere, a rivestirsi e ad allontanarsi senza conseguenze fisiche gravi. Tuttavia, le lamentele dei residenti non si sono fatte attendere. Molti abitanti della zona sono stati svegliati dai rumori e dalle grida, denunciando l’ennesimo episodio di degrado e inciviltà che mina la tranquillità del quartiere.

Questo gesto, sebbene possa essere interpretato da alcuni come una semplice bravata goliardica, solleva interrogativi seri sul rispetto delle regole e sulla sicurezza nella città. Le richieste di controlli più stringenti da parte delle autorità, già avanzate in passato dagli stessi residenti per contrastare fenomeni simili, tornano prepotentemente d’attualità. La vicenda sottolinea ancora una volta la difficile convivenza tra la movida notturna e il diritto dei cittadini alla quiete e alla sicurezza, un equilibrio che sembra sempre più precario nelle magiche ma fragili “calli” della Venezia labronica