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Tuffo pulito – Anima blu: maschera e pinne per pulire i fondali dal Boccale a Calignaia

Ambiente

18 Giugno 2026

Tuffo pulito – Anima blu: maschera e pinne per pulire i fondali dal Boccale a Calignaia

Livorno 18 giugno 2026 Tuffo pulito – Anima blu: maschera e pinne per pulire i fondali dal Boccale a Calignaia

Comune, Progetto Blu Next Livorno e Cibm insieme per la pulizia dei fondali

Il Comune di Livorno, il Cibm con il progetto Blu Next Livorno, insieme alle associazioni sportive Canottieri Antignano, A-Mare, Hunters Trail ASD, Deep Instinct Freediving, Centro Surf 3 Ponti e la Biennale del Mare, presenzieranno all’evento Tuffo Pulito — Anima Blu, promosso dal biologo Jacopo Querci e dall’ammiraglio Giordano Cottini presidente dell’associazione canottieri Antignano, che si terrà Sabato 20 giugno alle ore 8,30 agli Scogli Piatti del Boccale.

Niente gara, niente cronometro niente profondimetro. Solo maschere, pinne pagaie e sacchi per la raccolta dei rifiuti. Gli apneisti si immergeranno a pochi metri di profondità, dove la luce filtra ancora e il fondale si vede bene, per trovare e riportare in superficie ciò che il mare nasconde tra le rocce. Percorreranno un tratto della costa fino a Calignaia, controllando con cura l’ambiente marino.

Tutti i partecipanti potranno nuotare insieme agli apneisti, ai kayak, alle canoe ed ai sup che percorreranno un tratto della costa per raccogliere i rifiuti sommersi sul fondale.

“Portare via la propria plastica è un gesto semplice che, moltiplicato per mille persone ogni giorno d’estate, protegge davvero questo ecosistema” affermano gli organizzatori. “Più persone saranno presenti all’evento più l’eco del messaggio sarà diffuso”.

Il Comune di Livorno ed il CIBM invitano tutti coloro che amano la scogliera livornese a partecipare all’iniziativa e ricordano che il gesto più importante di questa estate 2026 che ognuno di noi può fare è molto semplice, portare a casa la propria plastica ed ogni rifiuto prodotto.

Appuntamento: Scogli Piatti del Boccale — 20 Giugno 2026, ore 8.30

Il Cibm, Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” di Livorno, associazione di diritto privato senza fini di lucro, specializzata in indagini ambientali, da sempre è attenta alla tutela della costa e del mare, sostenendo e promuovendo varie iniziative atte a sensibilizzare tutti gli stakeholder al rispetto del mare, come nell’iniziativa Blu Next Livorno.

Tra le varie iniziative promosse dal Cibm ricordiamo quella che vede coinvolti due operatori di Blu Next Livorno, che si muovono sul mare ed in città, che fanno interviste e forniscono informazioni sulla Biennale del Mare, elementi di sensibilizzazione ambientale, rispetto del mare, nonché segnalazioni agli enti preposti di situazioni di degrado urbano.