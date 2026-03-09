Home

Cronaca

Tulipani vista mare: 50mila fiori da cogliere alla Terrazza Mascagni

Cronaca

9 Marzo 2026

Tulipani vista mare: 50mila fiori da cogliere alla Terrazza Mascagni

Livorno 9 marzo 2026 Tulipani vista mare: 50mila fiori da cogliere alla Terrazza Mascagni

Una distesa di colori nel cuore del lungomare livornese. È partita la seconda edizione di Wanderandpick, l’iniziativa che permette ai cittadini di passeggiare tra le aiuole e raccogliere i tulipani alla Terrazza Mascagni.

Sono circa 50mila i tulipani sbocciati dai bulbi piantati nei mesi scorsi nelle aiuole affacciate sul mare. Fiori di varietà rare e dalle tonalità diverse che, da oggi fino al 21 marzo, potranno essere colti dai visitatori lasciando un’offerta libera destinata a sostenere le attività dell’associazione Le Tribù della Terra – PACME Ong, promotrice dell’evento insieme al Comune di Livorno.

L’iniziativa è stata inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora alla Manutenzione, cura e incremento del verde Giovanna Cepparello, della dirigente del settore Manutenzioni e cura della città Silvia Borgo e del responsabile dell’Ufficio Verde Alberto Ughi.

Già nei giorni scorsi, non appena i tulipani hanno iniziato a sbocciare, l’area è stata meta di curiosi e appassionati di fotografia.

Da questa mattina l’iniziativa è entrata ufficialmente nel vivo: i visitatori possono accedere alle aiuole utilizzando i secchielli messi a disposizione dai volontari – tra cui Rachele – per raccogliere i fiori e lasciare un contributo a sostegno delle attività dell’associazione.

Soddisfatta del risultato l’assessora Cepparello, ha sottolineato come il progetto abbia superato le aspettative. «In molti ci avevano scoraggiato, dicendo che piantare i bulbi così vicino al mare non avrebbe consentito la fioritura – ha spiegato –. In realtà è accaduto il contrario: ci troviamo davanti a una distesa di tulipani di varietà e colori diversi. Anche quest’anno Livorno ha il suo piccolo angolo d’Olanda».

Le volontarie dell’associazione hanno inoltre ricordato che la raccolta dei tulipani non è solo un momento di partecipazione per la cittadinanza, ma contribuisce anche alla salute dei bulbi: tagliare i fiori, infatti, favorisce una fioritura ancora più ricca nella stagione successiva.

Per i prossimi giorni, dunque, la Terrazza Mascagni si prepara ad accogliere cittadini e visitatori tra passeggiate, fotografie e raccolta dei fiori, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in un colorato giardino affacciato sul mare.