Tumore al seno, il Palazzo Comunale si illumina di rosa

12 Ottobre 2023

Tumore al seno, il Palazzo Comunale si illumina di rosa

Livorno 12 ottobre 2023 –

Il Palazzo Comunale colorato di rosa per la giornata nazionale dedicata al tumore metastatico

Venerdì 13 ottobre il Palazzo Comunale sarà colorato di rosa in occasione della giornata nazionale dedicata al tumore metastatico. L’iniziativa è promossa dal Comune di Livorno e dall’Associazione Livorno Donna Salute.

Il colore rosa è il simbolo della speranza, è un colore positivo che dà sicurezza e ottimismo verso il futuro ed è associato alla femminilità. Non a caso il rosa è stato scelto come simbolo della lotta del tumore al seno.

Il numero di donne colpite dal carcinoma mammario è aumentato negli ultimi anni anche per l’estensione dei programmi di screening, che consentono di individuare i tumori in fase iniziale. E questo permette che la sopravvivenza a 5 anni dalla prima diagnosi sia dell’87 per cento. Si arriva al 92 per centro se si considerano solo le under 55.

Livorno Donna Salute e Cultura è un’associazione di volontariato nata nel 2004, (la presidente è Maria Rosaria Sponzilli), persegue fini di solidarietà sociale, fornisce informazioni sulla prevenzione oncologica, sugli stili di vita e sulla salute in generale delle donne e sostegno psicologico in collaborazione con il Ce.ri.on (Centro di Riabilitazione Oncologico), con il quale condivide la sede operativa presso il Polo Oncologico dell’Ospedale di Livorno. info@livornodonna.it

