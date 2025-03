LIVORNO, 5 marzo 2025 Tumore al seno: incontro di sensibilizzazione tra studenti e professionisti dell’ospedale

Si terrà venerdì 7 marzo a partire dalle 10 nella sala Ferretti della Fortezza Vecchia di Livorno l’incontro dal titolo “Investiamo sulla nostra salute. Corretti stili di vita nella prevenzione del carcinoma mammario” rivolto alle classi quinte delle scuole superiori livornesi. All’evento organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest assieme all’Ufficio Scolastico Provinciale, all’associazione Livorno Donna e all’Autorità di Sistema Portuale che ha messo a disposizione gratuitamente la sala, parteciperanno Luigi Franchini (Responsabile Educazione e Promozione della Salute – Area Sud), Leonardo Barellini (Direttore Chirurgia oncologica ricostruttiva della mammella), Simona Ceccanti (Psicologia della Continuità Ospedale e Territorio) e Maria Rosaria Sponzilli (Presidentessa Livorno Donna Salute e Cultura).

“Un vecchio slogan pubblicitario – ricorda Luigi Franchini, responsabile Educazione e Promozione della Salute – Area Sud – diceva che prevenire era meglio che curare. Ed è esattamente così: la prevenzione primaria, fatta da persone sane attraverso scelte consapevoli riguardo i propri stili di vita, permette di ridurre significativamente l’incidenza della malattia con un evidente vantaggio non solo chi “non si ammala”, ma per l’intero sistema in termini di sostenibilità del servizio sanitario pubblico. Diventa quindi chiaro che la tutela della Salute non è compito esclusivo dei sanitari quando curano i malati, ma anche di chiunque scelga di “investire sulla propria salute” adottando corretti stili di vita: una scelta che è quanto mai efficace soprattutto se iniziata fin da giovani. La ricerca ha dimostrato che alimentazione equilibrata, attività fisica costante e l’assenza di abitudini nocive come il fumo possono ridurre in modo significativo i rischi. Da qui la necessità di trasmettere un messaggio chiaro e scientificamente fondato grazie alla presenza di professionisti che lavorano ne settore e al coinvolgimento attivo dei ragazzi con un divertente e istruttivo quiz sul tema condotto dal duo The Galex”.

“Negli ultimi anni – ammette Leonardo Barellini, primario della Chirurgia oncologica ricostruttiva della mammella – stiamo purtroppo assistendo ad un aumento dell’incidenza del tumore mammario: una donna su otto, nel corso della vita, si ammala di carcinoma mammario, neoplasia dalla quale non è esente il sesso maschile, anche se con incidenze molto più basse. Le cause di questo tumore sono molteplici e vanno ricercate anche nei fattori di rischio rappresentati da quegli stili di vita che più o meno volontariamente scegliamo di adottare. Non tutti sono consapevoli, ad esempio, che fra i principali fattori di rischio modificabili per il tumore della mammella nelle giovani donne c’è l’alcol che può incrementare il rischio di sviluppare questa patologia. È quindi fondamentale da una parte diffondere tra i giovani la consapevolezza che il carcinoma mammario può essere prevenuto attraverso uno stile di vita sano oltre che con controlli regolari e dall’altra far conoscere i servizi a disposizione all’interno dell’ospedale cittadino”.