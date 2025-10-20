Home

20 Ottobre 2025

Livorno 20 ottobre 2025 "Tumore al seno nelle giovani donne", grande interesse per l'esperienza dei primari livornesi

Si è concluso con grande partecipazione e interesse l’incontro pubblico “Tumore al seno nelle giovani donne”, svoltosi sabato 18 ottobre nella sala conferenze del Palazzo del Portuale di Livorno, promosso dall’associazione Livorno Donna con la collaborazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest e il patrocinio del Comune di Livorno.

L’iniziativa ha registrato una notevole affluenza di cittadini e professionisti della salute, confermando l’importanza di momenti di informazione e sensibilizzazione su una patologia che rappresenta un tema di grande rilievo clinico e sociale. In Italia, infatti, una donna su otto riceve nel corso della vita una diagnosi di tumore al seno, che costituisce la prima causa di morte per tumore tra le giovani donne, con un impatto pari al 32 per cento della mortalità in questa fascia di età, a conferma della dimensione epidemiologica e della necessità di un approccio sempre più integrato e multidisciplinare.

Durante la mattinata, i primari della Breast Unit di Livorno e altri specialisti della rete senologica aziendale hanno approfondito i principali aspetti della malattia: dalla prevenzione e diagnosi precoce, agli approcci chirurgici e ricostruttivi, fino alle nuove prospettive terapeutiche e alla gestione della qualità di vita delle pazienti. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla dimensione psicologica del tumore al seno nelle giovani donne, con riflessioni sugli effetti della malattia nella sfera personale, familiare e di coppia.

“La partecipazione numerosa e l’interesse dimostrato dai presenti confermano quanto sia fondamentale creare occasioni di confronto tra cittadini e professionisti – ha dichiarato Giacomo Allegrini, direttore del Dipartimento Oncologico dell’Asl Toscana nord ovest –. Incontri come questo permettono di condividere conoscenze scientifiche, innovazioni cliniche e buone pratiche, rafforzando la rete tra ospedale, territorio e associazioni”.

Maria Rosaria Sponzilli, presidente di Livorno Donna ha sottolineato come “l’informazione e la sensibilizzazione siano strumenti essenziali per la prevenzione e per accompagnare le donne in ogni fase del percorso di cura, promuovendo empowerment e consapevolezza”.

Alla giornata hanno partecipato numerosi specialisti dell’Asl Toscana nord ovest impegnati nella rete senologica aziendale e nei percorsi di presa in carico delle pazienti. Tra questi Michela Panconi, direttrice della radiologia senologica di Livorno, Cecina e Piombino; Leonardo Barellini, direttore dell’oncologia chirurgica ricostruttiva della mammella e coordinatore della Breast Unit di Livorno; Sergio Abate, direttore dell’ostetricia e ginecologia di Livorno; e Simona Ceccanti, psicologa della continuità ospedale-territorio.

L’iniziativa ha confermato l’impegno dell’Azienda USL Toscana nord ovest nella promozione della salute delle donne, nella diffusione della cultura della prevenzione e nella costruzione di percorsi di cura integrati, multidisciplinari e centrati sulla persona, che uniscano competenza clinica, innovazione scientifica e attenzione alla dimensione psicologica ed emotiva della malattia.

