Rubrica Salute e Benessere – Tumore del colon-retto: come riconoscerlo, diagnosticarlo e curarlo

Il tumore del colon-retto è tra le forme tumorali più diffuse a livello mondiale, con un’incidenza che aumenta con l’età, soprattutto dopo i 50 anni.

Grazie ai progressi della medicina, oggi esistono molteplici opzioni terapeutiche, ma la chiave per affrontare questa malattia rimane la diagnosi precoce.

Fattori di rischio e sintomi

Tra i principali fattori di rischio per lo sviluppo del tumore del colon-retto vi sono l’alimentazione ricca di grassi animali e povera di fibre, l’obesità e la scarsa attività fisica. Anche le modalità di cottura della carne, come barbecue e padella ad alta temperatura, possono aumentare l’esposizione a composti cancerogeni. Uno studio pubblicato su Food and Chemical Toxicology evidenzia come la carne rossa, in particolare se cucinata ad alte temperature, possa produrre sostanze potenzialmente dannose.

I sintomi, tuttavia, sono spesso aspecifici: presenza di sangue nelle feci, cambiamenti nelle abitudini intestinali, dolori addominali e perdita di peso immotivata. È fondamentale consultare il medico in caso di tali segnali, poiché potrebbero indicare lo sviluppo della malattia.

Diagnosi precoce e screening

La diagnosi precoce è essenziale per aumentare le possibilità di guarigione. Lo screening del sangue occulto nelle feci è uno dei principali strumenti per rilevare il tumore del colon-retto, permettendo di identificare adenomi e polipi precancerosi. La loro rimozione tempestiva può prevenire lo sviluppo del tumore. Inoltre, in caso di risultato positivo, si procede con una colonscopia, un esame diagnostico che permette anche di rimuovere polipi o effettuare biopsie.

Come affrontare la malattia

Il trattamento del tumore del colon-retto varia in base allo stadio della malattia e alle condizioni del paziente. Solitamente, si interviene chirurgicamente per rimuovere la parte malata del colon, accompagnando l’operazione con radioterapia o chemioterapia, soprattutto nei casi più avanzati o per prevenire recidive.

Tumore del colon-retto: come riconoscerlo, diagnosticarlo e curarlo

Prevenzione e cura

La prevenzione rimane la migliore arma contro il tumore del colon-retto. Adottare uno stile di vita sano, con una dieta ricca di fibre e povera di grassi animali, evitare il fumo e mantenere una regolare attività fisica sono tutti comportamenti che possono ridurre il rischio di sviluppare questa patologia. Inoltre, partecipare regolarmente agli screening proposti dal sistema sanitario è fondamentale per la diagnosi precoce e per aumentare le probabilità di guarigione.

In conclusione, il tumore del colon-retto è una malattia grave, ma prevenibile e curabile se affrontata tempestivamente. Non trascurare mai i segnali del tuo corpo e consulta il medico per qualsiasi dubbio. La diagnosi precoce può fare la differenza.