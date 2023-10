Home

5 Ottobre 2023

Livorno 5 ottobre 2023 – Tunisini irregolari picchiano e rapinano una donna

Picchiano e rapinano una donna, fermati e denunciati dall’UPGSP due cittadini tunisini per rapina, lesioni e resistenza a p.u.

Nella tarda mattinata odierna giungeva alla polizia la chiamata di emergenza sull’utenza 112NUE da parte di una donna. La donna riferiva di essere stata picchiata e rapinata da due uomini ed una donna.

Le Volanti si recavano immediatamente sul posto, in via della Bassata, dove la persona offesa aveva seguito i rapinatori.

Una volta sul posto, la donna riferiva che all’interno di una abitazione erano presenti i due uomini che l’avevano rapinata. La donna invece si era dileguata a bordo di un monopattino portando con sé quanto asportato.

Mentre gli agenti delle Volanti cercavano di farsi aprire dai soggetti rifugiati nell’abitazione, uno di questi tentava di fuggire dal tetto e veniva immediatamente rincorso e fermato dai poliziotti.

Successivamente gli agenti con l’aiuto dei Vigili del Fuoco giunti sul posto, riuscivano a fermare l’altro soggetto.

I due tunisini fermati e risultano gravati da precedenti di polizia nonchè irregolari sul territorio nazionale.

Le Volanti procedevano a denunciare in stato di libertà i due rapinatori fermati e la donna in quanto persona nota alla persona offesa. I due tunisini sono ora a disposizione dell’immigrazione per le pratiche di rito

