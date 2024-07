Home

22 Luglio 2024

Livorno 22 luglio 2024 – Tunisino aizza il cane contro gli agenti, morso un poliziotto

Nell’ambito dei servizi intensificati per garantire la sicurezza in centro città, gli agenti della Sezione Volanti, durante il controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, intorno alle ore 02 di questa notte in via Verdi, notavano uno straniero di nazionalità tunisina, noto alle forze dell’ordine, che in strada urlava in direzione della finestra dove era affacciata la sua ex compagna.

L’uomo in evidente stato di agitazione psicomotoria risultava avere in atto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex ed ai luoghi da essa frequentati.

Gli agenti di polizia provavano a calmarlo per poi procedere alla sua identificazione ma il tunisino oltre a non calmarsi e non fornire le proprie generalità aizzava contro agli agenti il proprio cane che ne mordeva uno.

Sul posto interveniva personale del 118 che provvedeva ad accompagnare in ospedale l’agente di polizia ferito dal morso dal cane. Il poliziotto veniva refertato con una prognosi guaribile con giorni 7.

Il cittadino tunisino, veniva tratto in arresto per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e resistenza a pubblico ufficiale, nonché deferito per le lesioni a Pubblico Ufficiale.

Il cane invece veniva portato presso il canile comunale.

