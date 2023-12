Home

11 Dicembre 2023

Tunisino in stato di alterazione brandisce un bastone, denunciato

Livorno 11 dicembre 2023 – Tunisino in stato di alterazione brandisce un bastone, denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 34enne di origini tunisine.

Attorno all’una di notte i militari sono intervenuti in via de Larderel a seguito di alcune segnalazioni da parte di privati cittadini per un uomo in stato di agitazione che brandiva un bastone, costituendo un pericolo per se stesso e per gli altri.

Al loro arrivo, l’uomo, che versava in stato di profonda alterazione, ha iniziato a inveire e spintonare con violenza i militari che tentavano di renderlo inoffensivo, tanto da essere costretti a richiedere l’intervento di personale del 118, anche per garantirne l’incolumità dal momento che presentava delle ferite al volto di origine non ancora chiara.

