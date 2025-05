Home

Livorno 15 maggio 2025 Tunisino senza fissa dimora arrestato in flagranza mentre tenta di rubare in un’agenzia assicurativa

La Polizia di Stato di Livorno, arresta un uomo per tentato furto aggravato mentre tenta di forzare l’ingresso di un’Agenzia Assicurativa.

Alle ore 05.30 circa di stanotte 12 maggio, due Volanti venivano inviate in via Mastacchi in quanto giungeva una segnalazione al numero di emergenza di rumori provenienti da un centro assicurativo, in particolar modo dal retro del locale che si affaccia in Piazza Saragat, presumendo che qualcuno avesse intenzione di compiere un furto.

Mentre una Volante controllava le serrande dell’Agenzia poste in piazza Saragat l’altra percorreva il vialetto pedonale adiacente e giunti in prossimità del cancellino che permette di accedere al giardino posto sul retro dell’agenzia notava un uomo mentre tentava di forzare con un cacciavite la finestra sul retro dell’Agenzia.

L’uomo, cittadino tunisino del 1988 senza fissa dimora con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio in particolare numerosi furti, provava a fuggire scavalcando la recinzione del giardino, ma veniva intercettato dagli operatori della Volante, posizionati lato Piazza Saragat, che riuscivano a bloccarlo e gli trovavano indosso un coltello, un cacciavite e due torce.

L’uomo veniva quindi accompagnato presso gli uffici della Questura dove veniva tratto in arresto per resistenza e tentato furto aggravato.