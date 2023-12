Home

Cronaca

Tunisino spaccia nei pressi del parco della chiesa, arrestato

Cronaca

4 Dicembre 2023

Livorno 4 dicembre 2023 – Tunisino spaccia nel giardino della chiesa, arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri 3 dicembre i dipendenti dell’UPGSP intervenivano in via N.Machiavelli nei pressi del parco della Chiesa per un’ attività di spaccio.

Gli agenti riscontravano la presenza di un cittadino tunisino in compagnia di un minore del 2006 risultato poi estraneo ai fatti

Il tunisino deteneva:

n.13 involucri di presunta sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di 7.68 grammi;

la somma di 390 euro suddivisa in diverse banconote;

un bilancino di precisione funzionante.

Al termine dell’intervento degli agenti della volante è intervenuta la polizia Scientifica, per effettuare il fotosegnalamento ed analizzare la sostanza.

Il P.M. di turno dei minori, disponeva di affidare il 17enne ad una struttura; la Domus Misericordiae di Livorno.

Gli agenti dell’UPGSP procedevano all’arresto del cittadino, sopra generalizzato, resosi responsabile del reato di cui all’art.73 D.P.R. 309/90.

Informato il P.M. di turno, lo stesso disponeva di trattenerlo presso le locali camere di sicurezza in attesa della direttissima.

