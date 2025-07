Home

22 Luglio 2025

Livorno 22 luglio 2025 “Tuono il mio vicino gigante” evento per bambin e famiglie al Parco La Rosa dei Venti

Venerdì 25 luglio alle ore 19.30 sarà in scena al Parco La Rosa dei Venti, TUONO il mio vicino

Gigante, con il contributo di Fondazione Livorno e in collaborazione con Unicoop Etruria e l’Ufficio

Beni Comuni del Comune di Livorno.

“Abbiamo deciso di riportare in scena Tuono, il mio vicino gigante perché è molto più di uno

spettacolo teatrale: è un invito a guardare l’altro con occhi nuovi e lo vogliamo fare dal Parco La Rosa

dei Venti” ci racconta Andrea Gambuzza regista e interprete del lavoro “con l’auspicio di contribuire

a fare di quel piccolo ma prezioso palco un punto di riferimento per tanti altri progetti della città”

Tuono , spettacolo per tutta la famiglia e bambini a partire dai 6 anni, parla dell’incontro tra mondi

lontani, della forza della curiosità, della bellezza che può nascere quando si sceglie di vedere l’altro

con uno sguardo diverso.

È un racconto semplice e profondo, che invita a cambiare prospettiva, a scoprire l’inaspettato, a

costruire legami là dove prima c’erano solo distanze.

Il linguaggio teatrale, l’ironia del testo, la musica dal vivo e la sensibilità degli interpreti rendono

Tuono uno spettacolo capace di emozionare e coinvolgere, portando sul palco una storia che tocca

corde autentiche, con leggerezza e poesia.

Biglietto Amico

L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito ma chi lo desidera potrà contribuire a sostenere la prossima

edizione del Con-fusione Festival, dedicato alle nuove generazioni, che si svolgerà in tutta Livorno

dal 20 al 25 Ottobre, attraverso “l’operazione Biglietto Amico”.

Questo speciale biglietto darà l’opportunità di assicurarsi un ingresso per il festival e di regalarne un

altro che verrà donato, seguendo la logica del biglietto sospeso, a quelle associazioni impegnate nella

Promozione e Tutela dei diritti dell’infanzia.

Un gesto semplice per condividere cultura e bellezza con chi ne ha più bisogno.

PER INFORMAZIONI

Per informazioni e prenotazioni tel. 3278844341 (da Lunedì a Giovedì dalle 17.00 alle

20.00) oppure scrivere a segreteria@teatrodellabrigata.it

