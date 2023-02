Home

Attualità

Turchia: terremoto magnitudo 7.9, 4365 morti. Il terreno si è spostato di tre metri

Attualità

6 Febbraio 2023

Turchia: terremoto magnitudo 7.9, 4365 morti. Il terreno si è spostato di tre metri

ATTUALITA’ Turchia, 6 febbraio 2023 – Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 4.365 i morti. Il suolo dell’Anatolia si è spostato di 3 metri

Scossa di magnitudo 7.9, oltre 120 quelle di assestamento.

Il drammatico bilancio dei morti causati dal terremoto di magnitudo 7.9 e dalle oltre 120 scosse di assestamento che ha colpito il sud della Turchia, al confine con la Siria.

Il bilancio provvisorio complessivo delle vittime del sisma è di 4.365 persone, con le autorità siriane che da parte loro hanno contato finora 1.444 morti.

Per AFAD (Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze) sarebbero almeno 120 le scosse di assestamento che si sono verificate dopo il potente terremoto nel sud della Turchia, mentre; per l’Usgs, che riporta solo le scosse di assestamento più significative che vengono effettivamente avvertite da coloro che si trovano nella zona del terremoto, sono state almeno 43 quelle di magnitudo 4,3 o superiore.

Il suolo dell’Anatolia si è spostato di almeno tre metri: è la firma di uno dei terremoti più violenti mai registrati in Turchia. E’ stato mille volte più forte di quello di Amatrice del 2016 e 30 volte più forte di quello dell’Irpinia del 1980.

Il terremoto è avvenuto in una zona altamente sismica, punto d’incontro della placca Est anatolica, di quella Arabica e dell’Africana, con la prima che viene schiacciata dalla placca Arabica e spinta a Ovest, verso l’Egeo.

Ad attivarsi è stata una delle due grandi faglie che attraversano la Turchia, quella Sud-Est anatolica, nella zona di massimo movimento è avvenuto uno spostamento di almeno tre metri

