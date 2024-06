Home

Turismo a Livorno, LEM lancia il nuovo spot sulle TV nazionali

6 Giugno 2024

FONDAZIONE LEM LANCIA LIVORNO SUI TELESCHERMI NAZIONALI GRAZIE ALL’ADDRESSABLE TV

Si chiama Addressable TV ed è quella particolare forma di promozione televisiva che permette ad un inserzionista di scegliere il pubblico giusto a cui indirizzare la sua pubblicità in base a parametri come età, sesso, posizionamento geografico e altro ancora, utilizzando le smart TV connesse a Internet.

È proprio affidandosi a questo innovativo strumento che Fondazione LEM promuoverà Livorno in TV nei prossimi mesi con un nuovo video della città.

Con l’Addressable TV lo spot viene inserito nella stringa di pubblicità nazionale di un emittente senza che lo spettatore percepisca che è indirizzato specificamente a lui in base ai parametri prescelti. Si tratta dunque di uno strumento che massimizza i risultati ottenibili.

La piattaforma su cui lo spot di Livorno verrà diffuso è quella de di Discovery/Nove.

Il video promozionale di Livorno si presenta come un prodotto accattivante, smart e orientato ai temi strategici di riferimento per la promozione della città: una Livorno accogliente, romantica, adatta a vacanze brevi di due o tre giorni per adulti e famiglie, ma anche perfetta per chi apprezza la buona cucina o ha voglia di vacanze attive.

Oltre a questa narrazione in cui Livorno è raccontata per immagini, lo spot – realizzato per Fondazione LEM dall’agenzia di comunicazione Zaki – diventa anche uno strumento per promuovere www.visit-livorno.it , il portale unico di atterraggio del turismo d’Ambito lanciato a febbraio di quest’anno.

Il portale è uno strumento la cui realizzazione non era più dilazionabile nel quadro di una moderna valorizzazione territoriale. Di qui la scelta di arrivare a fornire il territorio di un’innovativa e funzionale interfaccia digitale per l’accesso all’informazione e ai prodotti forniti dagli operatori. In questo senso, la Fondazione è riuscita in soli due mesi a raccogliere oltre quaranta prodotti: esperienze proposte al turista interessato a viverle sui territori di Livorno, Capraia e Collesalvetti.

Alla base del percorso di valorizzazione del territorio c’è stato però il Piano di sviluppo e marketing turistico della destinazione Ambito Livorno, commissionato alla FTourism & Marketing di Josep Ejarque. Lanciato nel dicembre 2023, il documento contiene le azioni mirate a lanciare l’immagine della destinazione e a sviluppare la strategia di prodotto per il periodo 2023-2026.

Il documento è stato sviluppato nel corso di oltre otto mesi di lavoro grazie ad un percorso partecipato che ha coinvolto stakeholder, amministrazioni e operatori delle tre sotto-destinazioni di Ambito, ovvero Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola. L’obiettivo è stato quello di strutturare e posizionare la destinazione “Ambito Livorno” e i tre comuni sul mercato turistico nazionale ed internazionale, rafforzando le iniziative e le buone performance già ottenute negli ultimi anni. E proprio per favorire questo posizionamento, arriva ora l’importante operazione con l’Addrressable TV.



