31 Ottobre 2024

Livorno 31 ottobre 2024 Turismo a Livorno: ok le prenotazioni per il ponte dei Santi e dei Morti

Le valutazioni degli Albergatori Confcommercio sul ponte. Vignoli degli Albergatori Confcommercio: “Favoriti dal fine settimana lungo”.



Livorno si prepara a un weekend lungo di buona affluenza turistica, con prenotazioni alberghiere che, in alcuni casi, sfiorano il tutto esaurito. La combinazione delle festività di Ognissanti e dei Morti, ha spinto la domanda per soggiorni brevi, mostrando un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Le prenotazioni – afferma il presidente provinciale degli Albergatori Confcommercio Gianni Vignoli – rivelano un aumento deciso della presenza turistica a Livorno, favorita dall’opportunità di un fine settimana lungo, ma anche dall’effetto Halloween e dalla vicinanza con il Lucca Comics & Games.”

Appassionati di fumetti, cosplay e cultura pop, scelgono Livorno come base per esplorare le attrazioni della costa toscana o per soggiorni alternativi alla vicina Lucca, dove la ricettività tende a esaurirsi rapidamente durante l’evento. “E’ un’opportunità per far conoscere Livorno e la sua costa”.

Il buon andamento delle prenotazioni, con picchi di occupazione anche fino al tutto esaurito per la notte tra sabato e domenica, secondo Vignoli “è un segnale incoraggiante per il comparto turistico locale e per l’indotto economico, che include ristorazione e commercio, settori che beneficeranno dell’aumento dei flussi, contribuendo a consolidare il ruolo della città come meta versatile e attrattiva anche al di fuori dei mesi estivi”.



