16 Agosto 2024

Aperte le iscrizioni al nuovo percorso formativo in partenza a ottobre

Livorno, 16 agosto 2024 – Turismo e tecnologie innovative, parte a Livorno il nuovo corso formativo. Come fare domanda

Prenderà il via entro il 30 ottobre a Livorno il nuovo progetto di formazione superiore “M.I.S.T.E.R. – Hospitality management: innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle tipicità locali e delle strutture ricettive”. Promosso dalla Fondazione Istituto Superiore del Turismo, Arte e Beni Culturali (ITS TAB) con sede a Firenze, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Livorno e della Cooperativa Itinera, il corso si rivolge a diplomati e laureati desiderosi di acquisire competenze tecniche e tecnologiche altamente specialistiche nel settore delle attività culturali e turistiche.

Il progetto

M.I.S.T.E.R. è un Corso ITS che mira a formare Tecnici Superiori in grado di affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione, caratterizzato dall’applicazione di tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale. Queste competenze sono fondamentali per il futuro dell’hospitality e del turismo, settori che richiedono innovazione e capacità di adattamento agli strumenti digitali.

Gli ITS (Istituti tecnologici superiori – ITS Academy) sono scuole di eccellenza post diploma ad alta specializzazione, che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore e consentono un inserimento qualificato nel mondo del lavoro.

A chi si rivolge

Grazie a un partenariato che include Itinera formazione ETS, Scuola italiana turismo srl, Cescot formazione srl e Fondazione TAB, il progetto M.I.S.T.E.R offre la possibilità a 25 allievi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, di intraprendere un percorso formativo che prepara i giovani a inserirsi in modo efficace nel mercato del lavoro locale, nazionale e internazionale. I candidati ideali devono possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale, oltre a competenze solide in lingua inglese e informatica.

Profilo professionale

Il percorso formativo sviluppa competenze pratiche nell’utilizzo di big data, strumenti di intelligenza artificiale, gestione delle performance aziendali e automazione dei processi. I partecipanti apprenderanno a personalizzare offerte turistiche e a ottimizzare strategie di marketing attraverso tecnologie digitali, preparandosi a ruoli chiave in:

DMC (Destination Management Company) e tour operator

Agenzie di comunicazione e marketing turistico

Eventi e promozione culturale

Strutture ricettive, dai luxury hotels ad agriturismi

Azioni di sostenibilità ambientale in ambito alberghiero

Sbocchi occupazionali

Grazie alle competenze acquisite, coloro che completano il corso possono ambire a importanti posizioni professionali, tra cui Hotel Manager, Front-Office Manager, Revenue Manager e Business Consultant. Inoltre, il tecnico formato avrà anche la possibilità di svolgere attività di libera professione come consulente esterno di strutture ricettive.

Struttura del corso

Il corso prenderà avvio entro il 30 Ottobre 2024 e terminerà presumibilmente entro il mese di Novembre 2026, per una durata complessiva di 1800 ore. La data effettiva di avvio del corso sarà comunicata nel sito della Fondazione TAB. Il percorso didattico sarà strutturato in 4 semestri tra lezioni frontali, attività laboratoriali e stage. Le attività formative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con moduli didattici della durata giornaliera compresa tra 4 e 8 ore. Il corso si terrà principalmente a Livorno presso l’Agenzia Formativa Scuola Italiana Turismo, via Solferino n. 30.

Sono previste 850 ore di stage presso aziende del settore dislocate in ogni parte del territorio regionale, nazionale e/o europeo.

Completeranno il percorso attività seminariali, testimonianze di protagonisti del settore e visite didattiche a fiere, manifestazioni, aziende di particolare interesse.

Per saperne di più sul nuovo corso è possibile partecipare all’Open Day informativo on line che si svolgerà lunedì 3 settembre alle ore 17:00 (iscrizioni su https://www.fondazionetab.it/ corsi/72/mister.html).

Termini e modalità di iscrizione

La domanda di ammissione redatta sull’apposito modulo (reperibile sul sito web di ITS TAB https://www.fondazionetab.it/ corsi/72/mister.html) dovrà essere consegnata a mano presso la sede della Fondazione TAB, via Pisana 77/A Villa Strozzi – Firenze oppure inviata tramite mail con conferma di ricezione,all’indirizzo: info@fondazionetab.it entro il 18 ottobre 2024.

Sono previste prove di selezione che saranno effettuate il 22 e 23 ottobre 2024, presso la sede di Scuola Italiana Turismo, via Solferino 30 Livorno.

Per le informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e presentazione della domanda, sui requisiti, sulla modalità di svolgimento del corso e sui criteri di selezione, fare riferimento al bando allegato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a Fondazione ITS TAB, Tel. 055/8891366, info@fondazionetab.it, sito web: www.fondazionetab.it