Turismo estate 2025: la Toscana regge, la provincia di Livorno non entusiasma ancora

29 Luglio 2025

Riduzione tempi di permanenza, prenotazioni sempre più online e clientela italiana più cauta nei consumi

I dati regionali diffusi da Confcommercio Toscana e Format Research sull’andamento della stagione estiva 2025 confermano la tenuta del comparto turistico nonostante le difficoltà legate al contesto economico e politico internazionale.

Un’indagine su un campione rappresentativo di imprese dell’ospitalità fotografa una situazione complessivamente stabile per tassi di occupazione e ricavi, con segnali da non sottovalutare anche per la provincia di Livorno.

“Anche se l’indagine non scende nel dettaglio provinciale”, commenta il direttore generale di Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli“, grazie all’osservazione sul campo possiamo trarne spunti utili per interpretare l’estate turistica in corso nella nostra area.

Tendenza alla riduzione dei tempi di permanenza, prenotazioni sempre più online e una clientela italiana più cauta nei consumi sono dinamiche che riscontriamo anche tra gli operatori locali”.

In Toscana, la permanenza media si attesta su 4 notti, con un calo segnalato dal 26% degli operatori. Le strutture della costa, come quelle della Costa degli Etruschi, registrano soggiorni medi più lunghi (5 notti), ma cresce anche la quota di viaggi brevi, prenotati all’ultimo momento.

Dalla lettura dei dati locali raccolti da Confcommercio Livorno emerge un quadro eterogeneo, con forti differenze tra le varie località e periodi della stagione. “Stiamo vivendo una stagione difficile da interpretare”, precisa il vice presidente provinciale Confcommercio Fabio Busdraghi, “con segnali alterni che rendono complicato fare previsioni.

Sicuramente ci sono realtà che registrano numeri positivi, altre meno. Maggio e giugno sono stati nel complesso buoni, così come la prima metà di luglio nei fine settimana, mentre durante la settimana si sono osservati cali sensibili.

Meglio la seconda metà di luglio, nonostante il tempo altalenante, ma restano molte incertezze per agosto, che potrebbe comunque recuperare terreno grazie alle prenotazioni last minute”.

Altro elemento da monitorare è la forte incidenza delle prenotazioni tramite piattaforme online (OTA), utilizzate dall’86% delle strutture toscane. “È un passaggio cruciale anche per le imprese ricettive”, aggiunge Pieragnoli, “che devono necessariamente confrontarsi con una concorrenza sempre più digitalizzata e con l’emergere dell’intelligenza artificiale come strumento di promozione e selezione da parte dei turisti. Per questo motivo la nostra associazione ha attivato diversi corsi formativi per l’utilizzo degli strumenti digitali di ultima generazione, che hanno attirato una folta schiera di discenti.

Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti potete seguire i nostra canali social”.

