Cronaca

25 Luglio 2025

Livorno 25 luglio 2025 Turismo in crescita a Livorno: “Non siamo più città di passaggio”

Salvetti: “Numeri in aumento, ricadute economiche positive e ampi margini per crescere ancora”

Livorno non è più soltanto un approdo di passaggio: chi arriva in città ci vuole restare, scoprire, vivere. A sottolinearlo con forza è il sindaco Luca Salvetti, che commenta con soddisfazione i dati positivi sul turismo nel 2025.

“Non sono di passaggio – spiega – hanno scelto di venire e visitare Livorno, lo fanno vivendo giornate intense dove scoprono la città e spendono quello che devono spendere”. Secondo le stime, un turista che pernotta a Livorno spende in media 180 euro al giorno, una cifra che testimonia non solo la capacità attrattiva della città, ma anche la solidità della sua offerta turistica.

Trolley alla mano e zaini in spalla, i visitatori affollano alberghi, B&B e case vacanza. In gruppo, spesso accompagnati da guide locali, esplorano il lungomare, le Fortezze, i mercati storici e le vie dello shopping. Una proposta complessiva, quella di Livorno, che secondo Salvetti “ha saputo affascinare e coinvolgere”.

I dati sulle presenze turistiche nel 2025 raccontano una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente, che si somma a un +45% rispetto al 2019, confermando un trend in continua ascesa. Numeri importanti, sottolinea il primo cittadino, considerando che non comprendono i crocieristi.

E per chi solleva il timore dell’overtourism, Salvetti risponde secco: “Non scherziamo. La nostra città ha margini per crescere ancora tantissimo prima che il turista diventi un problema anziché una risorsa per la collettività”.

Un messaggio chiaro che guarda al futuro con ottimismo: il turismo a Livorno non è più una parentesi, ma una leva stabile e strategica per l’economia locale.

Foto tratta da pagina Facebook del sindaco di Livorno Luca Salvetti

