Home

Cronaca

Turismo, Livorno cresce ancora: Salvetti “Numeri vicini al milione di presenze”

Cronaca

19 Maggio 2026

Turismo, Livorno cresce ancora: Salvetti “Numeri vicini al milione di presenze”

Livorno 19 maggio 2026 Turismo, Livorno cresce ancora: Salvetti “Numeri vicini al milione di presenze”

Livorno continua a crescere sul fronte turistico. A sottolinearlo è il sindaco Luca Salvetti commentando i dati ufficiali del 2025, che registrano un incremento importante delle presenze in città.

«I dati sul turismo del 2025 dicono che Livorno è la città che brilla di più», ha dichiarato Salvetti, evidenziando il +7,2% registrato dalle statistiche ufficiali regionali.

Secondo il sindaco, ai numeri certificati vanno poi aggiunti gli affitti brevi, le case vacanza e il traffico crocieristico. «Ci portano a dei numeri che sfiorano il milione di presenze. Sei anni fa era assolutamente impensabile una situazione di questo genere».

Salvetti ha ribadito il valore strategico del turismo per l’economia cittadina. «Il turismo che si affianca agli altri motori dell’economia livornese io lo ritengo fondamentale e strategico».

Nel dettaglio, il primo cittadino ha spiegato che «le presenze sfiorano il mezzo milione», ma il totale crescerebbe sensibilmente considerando gli affitti brevi e i crocieristi non conteggiati nelle statistiche regionali. «Per un totale che si attesta vicino al milione di presenze con un aumento sul 2024 del 10%».

Tra gli elementi positivi citati dal sindaco anche i recenti riconoscimenti ottenuti dalla città. «Riscontri eccellenti che si uniscono ad alcune particolarità che ci fanno un gran piacere: il The Guardian e il Corriere della Sera che incoronano Livorno tra le sei realtà toscane dove fare turismo in maniera sostenibile».

Salvetti ha inoltre ricordato il primo approdo della nave Disney nel porto cittadino e l’inaugurazione dei nuovi strumenti di informazione turistica. «Il primo accosto della grande nave della Disney e il nuovo sistema di informazione turistica con totem interattivi che abbiamo inaugurato nelle scorse ore in Piazza Civica e in Piazza del Luogo Pio».

Infine, il sindaco ha rivendicato la strategia adottata dall’amministrazione negli ultimi anni. «La scelta di affiancare il turismo e l’accoglienza agli altri motori dell’economia livornese sta ottenendo risultati evidenti».