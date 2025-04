Cronaca

22 Aprile 2025

Livorno 22 aprile 2025 Turismo Livorno, Pasqua e ponti di primavera: buone prospettive, 10% disdette ultimo minuto causa maltempo

La Pasqua e i ponti di primavera portano segnali positivi per il comparto turistico livornese, sebbene con qualche riserva dovuta all’instabilità del meteo. A fare il punto della situazione è l’associazione Albergatori Confcommercio Livorno, che traccia un bilancio incoraggiante, pur con qualche flessione rispetto al 2024.

“Abbiamo registrato un leggero calo, attorno al 10% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno — fanno sapere dall’associazione — a causa del maltempo che ha causato alcune disdette dell’ultimo minuto”. Nonostante ciò, le strutture ricettive sulla costa hanno registrato picchi di occupazione fino al 90% nel weekend pasquale, con i ponti già quasi completamente prenotati.

Buoni segnali arrivano anche dalle prenotazioni last minute, che potrebbero compensare le perdite registrate nei giorni immediatamente precedenti alle festività. E lo sguardo è già rivolto ai prossimi fine settimana: per il periodo tra fine aprile e inizio maggio, infatti, molte strutture segnalano camere occupate per oltre il 90%.

Più contenuta, invece, la situazione nelle strutture situate in città e nella zona del Romito, dove i numeri restano più bassi.

“Le prenotazioni — commenta Gianni Vignoli, presidente degli Albergatori Confcommercio Livorno — confermano quanto il nostro settore sia fragile di fronte a fattori esterni, come le condizioni meteo, specie nei periodi di media stagione. Ma il potenziale è alto, e siamo fiduciosi per l’estate 2025. Livorno ha tutte le carte in regola per crescere come meta turistica: può offrire mare, cultura e ottima gastronomia, un mix vincente che il pubblico apprezza sempre di più”.