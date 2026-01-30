Home

Cronaca

Turismo, Salvetti: crescita +12% sul 2024 e +64% sul pre-Covid

Cronaca

30 Gennaio 2026

Turismo, Salvetti: crescita +12% sul 2024 e +64% sul pre-Covid

Livorno 30 gennaio 2026 Turismo, Salvetti: crescita +12% sul 2024 e +64% sul pre-Covid

Il turismo a Livorno registra numeri da record e il sindaco Luca Salvetti non nasconde la propria soddisfazione per un andamento che segna una svolta storica per la città. I dati definitivi relativi al 2025 parlano chiaro: 285mila arrivi e 650mila pernottamenti, con una crescita del 12% rispetto al 2024 e addirittura del 64% rispetto al periodo pre-Covid.

«È un risultato straordinario – sottolinea il primo cittadino – che certifica il cambio di passo compiuto dalla città sul fronte dell’attrattività turistica». Un trend positivo che non riguarda solo il numero dei visitatori, ma anche la qualità del soggiorno: la permanenza media supera infatti di poco i due giorni, segnale di una Livorno sempre più vissuta e non più solo attraversata.

A crescere in modo significativo è anche il turismo internazionale. Il 24,5% dei visitatori stranieri proviene dalla Germania, confermando il forte interesse del mercato europeo per la città e il suo territorio. Un dato che rafforza la strategia di promozione portata avanti negli ultimi anni.

Secondo Salvetti, alla base di questi risultati ci sono scelte precise: eventi, cultura e promozione capillare. «Sono queste le leve che stanno producendo benefici concreti per l’economia cittadina e per l’immagine di Livorno», evidenzia il sindaco.

Un ruolo centrale lo gioca anche il crocierismo, con una percentuale crescente di passeggeri che sceglie di fermarsi in città, così come il flusso costante di viaggiatori che imbarcano e sbarcano per le isole. Elementi che contribuiscono a rafforzare Livorno come nodo strategico del turismo costiero.