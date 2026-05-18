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Turismo, San Vincenzo da record: quasi 1,2 milioni di presenze nel 2025

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18 Maggio 2026

Turismo, San Vincenzo da record: quasi 1,2 milioni di presenze nel 2025

Livorno 18 maggio 2026 Turismo, San Vincenzo da record: quasi 1,2 milioni di presenze nel 2025

Primi a livello provinciale e nell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi, quarti in Toscana dopo destinazioni di livello top come Firenze, Pisa e Montecatini Terme. Sono 1.187.279 le presenze turistiche nel 2025 rilevate a San Vincenzo, certificate dopo l’aggiornamento dei dati da parte della Regione Toscana – pubblicati lo scorso 13 maggio – a seguito delle problematiche riscontrate in precedenza a livello di trasmissione.

Numeri che non solo proiettano la destinazione ai vertici del turismo nazionale, ribaltando totalmente le tesi di coloro che parlavano di “crisi” o di “decrescita infelice”, ma consentono a tutto il movimento del territorio di fare un prezioso balzo in avanti in termini di attrattività e valorizzazione dei flussi. Anche perché l’aumento di presenze a San Vincenzo nel 2025 rispetto al 2024 emerso grazie al meticoloso lavoro degli uffici e all’aggiornamento del portale di riferimento, restituisce un indice di gradimento lontano da quanto certificato prima.

“I numeri reali ristabiliscono la verità dei fatti e fotografano una realtà sotto gli occhi di tutti – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci-: San Vincenzo è una realtà turistica top della Toscana e in piena salute. Questi dati non sono un caso, ma il risultato del valore assoluto del nostro territorio, della qualità dei nostri servizi e del lavoro sinergico tra l’amministrazione e gli operatori economici, che ringrazio. Chi ha cavalcato con troppa fretta numeri parziali ed erronei per parlare di crisi, oggi viene smentito dalla forza dei fatti. Essere tra i primi in Toscana – ha aggiunto il sindaco Riccucci – subito dopo colossi come Firenze o Pisa, e primi assoluti nella nostra provincia, dimostra che la nostra visione è vincente. San Vincenzo non solo tiene il passo delle grandi mete, ma è punto di riferimento nella Costa degli Etruschi. Continueremo a investire sulla qualità della nostra accoglienza per consolidare questo primato che appartiene a tutta la nostra comunità”.

San Vincenzo aggiunge così circa 300mila presenze alle 920mila precedentemente – ed erroneamente – comunicate, confermandosi a tutti gli effetti meta di riferimento del territorio della Costa degli Etruschi e della Toscana in generale. Numeri alla mano, le 1.187.279 presenze registrate si dividono equamente tra quelle relative agli italiani e quelle che prendono a riferimento i turisti stranieri, essendo rispettivamente 594.677 le prime e 592.602 le seconde. Il mese che ne ha fatte registrare di più è stato agosto con 307.466 presenze, davanti a luglio (300.304) e giugno (233.248). Molto bene anche settembre con 163.028. In termini di presenze di stranieri San Vincenzo in Toscana è al quinto posto, dietro Firenze, Pisa, Montecatini Terme e Siena.

In questa analisi, fuori dalle registrazioni del portale, vanno considerate anche le presenze delle locazioni turistiche. Anche in questo caso San Vincenzo è ai vertici dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi con 177.714 presenze totali, divise tra 132.606 italiane e 45.108 straniere. In crescita di circa 10.000 rispetto al 2024, quando furono invece 168.479.