Turista 19enne sbarca all’Elba con un etto di hashish, denunciato

23 Agosto 2025

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 23 agosto 2025

Nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione all’area del porto commerciale di Portoferraio, i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno recentemente effettuato diversi controlli, uno dei quali ha riguardato un giovane appena sbarcato da una nave di linea proveniente da Piombino.

Quest’ultimo, un turista 19enne, studente ed incensurato, avendo assunto un atteggiamento evasivo alla vista dei militari, suscitando quindi un ragionevole sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stato trovato in possesso di circa 102 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in due involucri.

La sostanza è stata sequestrata e debitamente custodita in attesa di essere trasmessa al laboratorio analisi competente per gli accertamenti qualitativi e quantitativi, mentre per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per detenzione di sostanza stupefacente.

L’operazione rientra nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla droga intensificate sul territorio elbano durante il periodo estivo.