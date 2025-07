Home

Cronaca

Turista americano derubato a Pisa, refurtiva rinvenuta a Livorno grazie al Gps. Denunciate tre donne straniere residenti in città

Cronaca

5 Luglio 2025

Turista americano derubato a Pisa, refurtiva rinvenuta a Livorno grazie al Gps. Denunciate tre donne straniere residenti in città

Livorno 5 luglio 2025 Turista americano derubato a Pisa, refurtiva rinvenuta a Livorno grazie al Gps. Denunciate tre donne straniere residenti in città

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa disposti dal Comando Provinciale, hanno denunciato alla locale A.G. tre donne, tra i 19 ed i 42 anni, tutte residenti a Livorno ma di origini straniere e con precedenti, poiché gravemente indiziate del reato di ricettazione.

Una pattuglia di carabinieri in servizio di polizia militare presso la Brigata Folgore, nel corso di una pattuglia esterna, è stata fermata da un cittadino statunitense che riferiva loro di aver subito il furto dei propri bagagli ed effetti personali da un’auto lasciata in sosta a Pisa, e di averli localizzati, tramite un dispositivo gps contenuto in uno di questi, nei pressi di via Campania.

Richiesto il supporto dei colleghi del NORM di Livorno, i militari si sono portati nella zona indicata, rinvenendo sulla pubblica via un’auto ed un camper bianco, nella disponibilità delle tre donne, al cui interno erano custodite parte delle valigie oggetto di furto.

I militari hanno esteso gli accertamenti alla vicina abitazione delle donne ed un’altra auto nella disponibilità delle predette dove sono stati rinvenuti numerosi oggetti di dubbia provenienza, quali cellulari, radioline ricetrasmittenti, metal detector, le chiavi di un’automobile, un dispositivo per captare i segnali dei telecomandi delle auto nonché le altre valigie del turista. Le valigie e gli effetti personali sono stati restituiti al turista mentre la restante parte di materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Al termine della attività, le tre donne sono state denunciate all’AG di Livorno per ricettazione e sono in corso accertamenti sulla provenienza e sul possibile illecito utilizzo di quanto sequestrato.

Turista americano derubato a Pisa, refurtiva rinvenuta a Livorno grazie al Gps. Denunciate tre donne straniere residenti in città