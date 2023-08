Home

Provincia

Isole

Elba

Turista muore in mare dopo un malore all’isola d’Elba

Elba

7 Agosto 2023

Turista muore in mare dopo un malore all’isola d’Elba

Campo nell’Elba (isola d’Elba, Livorno) 7 agosto 2023 – Turista muore in mare dopo un malore all’isola d’Elba

Un tragico episodio ha scosso la spiaggia di Marina di Campo, nel comune di Campo nell’Elba, dove una turista di 68 anni ha perso la vita dopo aver avuto un malore in mare. La donna, originaria di Bologna, era in vacanza sull’isola d’Elba con il marito e il figlio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, quando la donna si trovava in acqua a pochi metri dalla riva. Secondo alcune testimonianze, la turista avrebbe accusato un forte dolore al petto e sarebbe svenuta. Alcuni bagnanti si sono accorti della situazione e l’hanno portata sulla battigia, dove hanno iniziato le manovre di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti il bagnino della spiaggia e un ragazzo che si trovava nelle vicinanze, che hanno praticato il massaggio cardiaco alla donna in attesa dei soccorsi. Poco dopo sono arrivati l’elicottero Pegaso, che ha verricellato a terra il medico del 118, e l’ambulanza infermierizzata della Pubblica Assistenza di Campo nell’Elba. Nonostante i tentativi di rianimare la 68enne, per lei non c’è stato nulla da fare. Il medico ha potuto solo constatare il decesso.

La causa del malore non è ancora stata accertata, ma si ipotizza che possa trattarsi di un infarto. Il corpo della donna è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Portoferraio, dove sarà sottoposto ad autopsia per stabilire le cause esatte della morte.

Il malore in mare è un fenomeno che può colpire chiunque, soprattutto in estate quando le temperature sono elevate e il contrasto tra l’aria calda e l’acqua fredda può provocare uno shock termico. Tra le cause più frequenti ci sono il colpo di calore, il mal di mare e le patologie cardiovascolari preesistenti.

Per prevenire il malore in mare, è bene seguire alcuni consigli123, tra cui:

Evitare pasti pesanti, alcolici, caffeina o grandi quantità di liquidi prima di entrare in acqua.

Entrare gradualmente in acqua e non tuffarsi improvvisamente.

Non esporsi al sole per lunghi periodi e proteggersi con cappello, occhiali e crema solare.

Uscire dall’acqua se si avvertono sintomi come nausea, vertigini, palpitazioni o affanno.

Chiedere aiuto in caso di malessere e non rimanere soli in acqua.

Seguendo queste semplici regole, si può godere del mare in sicurezza e senza rischi per la salute.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin