Home

Cronaca

Turista si amputa una falange con un lettino da sole

Cronaca

22 Luglio 2024

Turista si amputa una falange con un lettino da sole

Livorno, 22 luglio 2024 – Turista si amputa una falange con un lettino da sole

Un incidente insolito ha coinvolto un turista olandese di 61 anni durante la mattina di ieri. L’uomo si sarebbe amputato una falange di un dito mentre utilizzava un lettino da sole a bordo della nave da crociera MSC Grandiosa.

I medici di bordo sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi all’uomo. Sul posto poi sono prontamente intervenuti i volontari della Misericordia di via Verdi per prendere in carico il turista.

Il 61enne è stato immediatamente trasportato in ospedale dai volontari della Misericordia. L’incidente ha sottolineato l’importanza della prontezza e dell’efficienza del personale medico e bordo e dei soccorritori nell’affrontare emergenze anche in situazioni inusuali