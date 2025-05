Home

Turisti derubati al primo giorno di vacanza, non torneranno più. Perini: “No ad una città dove i visitatori scappano per i ladri”

14 Maggio 2025

Livorno 14 maggio 2025

Sicurezza, allarme furti sulla costa livornese.

Ancora un episodio di microcriminalità getta un’ombra sulla reputazione turistica di Livorno. Questa volta a farne le spese è stata una turista tedesca, derubata al suo primo giorno di vacanza mentre si trovava con il marito sulla costa. La vicenda viene raccontata dal consigliere comunale d’opposizione Alessandro Perini (Fratelli d’Italia), che denuncia con amarezza lo stato di degrado e insicurezza della città, richiamando l’attenzione sul tema della tutela dei turisti e dell’immagine del territorio.

Il consigliere comunale Alessandro Perini (FdI) racconta:

“Oggi ho conosciuto una sventurata turista tedesca, al primo giorno di vacanza che è già stata derubata. Con il marito si è fermata sulla nostra splendida costa, ma dopo appena 20 minuti il finestrino dell’auto era già in frantumi e la borsa da mare, che conteneva il portafoglio, svuotata.



“Ti suggerisco di non andare a Cala del Leone, è bellissima ma succedono queste cose”, mi dice lei.

Sentendo queste parole mi sento mortificato. Le chiedo scusa a nome dei miei concittadini per l’accaduto, ma mentre le parlo mi scatta subito un retropensiero: “che brutta figura, chissà cosa racconterà questa turista parlando di Livorno e dell’Italia agli amici o sui social”.



Purtroppo il dubbio viene subito confermato, le chiedo se è la prima volta che viene in Italia e la risposta è lapidaria: “sì, ma qui sarà anche l’ultima”.



Non mi sono sentito di gettarmi in una difesa d’ufficio in stile “ma qui il mare è bello”. È normale che un turista, prima ancora della bellezza di un paesaggio, si aspetti di essere al sicuro. E qui, purtroppo, manca proprio il requisito minimo: la sicurezza.



La loro vacanza doveva durare altri tre giorni, con una visita anche a Pisa. Ora è tutto in dubbio, perché non si sentono di lasciare in giro l’auto con il vetro rotto. Le ho consigliato di cercare parcheggi custoditi.



Alla fine mi ringrazia per il supporto morale e ci salutiamo. Ma io resto con l’amarezza.



Non possiamo accettare che Livorno continui ad affogare nel degrado. Non voglio una città in cui i turisti fanno meglio a scappare per non essere preda di ladri e malfattori.

