Home

Eventi

Tuscany Medieval Festival 2024: annunciata le date per un viaggio nel tempo a Livorno

Eventi

14 Febbraio 2024

Tuscany Medieval Festival 2024: annunciata le date per un viaggio nel tempo a Livorno

Livorno 14 febbraio 2024 – Tuscany Medieval Festival 2024: annunciata le date per un viaggio nel tempo a Livorno

Oggi Sono state annunciate le date della terza edizione dell’evento che riporta indietro nel tempo

Se siete appassionati di storia, cultura e tradizioni medievali, non potete perdervi il Tuscany Medieval Festival 2024; l’evento che trasformerà la Fortezza Nuova di Livorno in un borgo medievale per tre giorni, dal 10 al 12 maggio.

Il festival, nato nel 2019 come Medieval Festival, quest’anno si arricchisce di nuove attrazioni e ospiti, diventando il più grande evento a tema medievale della Toscana. Musica, spettacolo, rievocazione storica, mercati e food saranno gli ingredienti di questa festa che coinvolgerà grandi e piccini.

Potrete assistere alle esibizioni di soldati, cavalieri, arcieri, cannoni, dame, nobili, giocolieri; sbandieratori, falconieri, mangiafuoco, trampolieri e molti altri artisti che vi faranno rivivere l’atmosfera magica del medioevo. Potrete anche visitare il campo militare, il villaggio artigianale, il mercato medievale e il banchetto rinascimentale, dove potrete gustare le specialità tipiche dell’epoca.

Il Tuscany Medieval Festival 2024 è un’occasione unica per scoprire la storia e la bellezza di Livorno, una città che ha conservato intatto il suo fascino e il suo patrimonio artistico e culturale. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità la Fortezza Nuova vi aspetta per un viaggio nel tempo indimenticabile.

Segnatevi le date

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin