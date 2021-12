Home

Cronaca

Tutela animali, Alca: “Elisa Amato è una garanzia”. La lettera di benvenuto al Garante degli animali

Cronaca

31 Dicembre 2021

Tutela animali, Alca: “Elisa Amato è una garanzia”. La lettera di benvenuto al Garante degli animali

Livorno 31 dicembre 2021

La lettera aperta della associazione animalista A.l.c.a (Associazione Liberi Cittadini Animalisti Livornesi) al nuovo garante degli animali

Apprendiamo dalla stampa locale, che la professoressa Elisa Amato è stata nominata ” Garante degli animali “.

Il nome è la figura della professoressa per noi associazione A.l.c.a è una garanzia, in quanto; la stessa da quando era capogruppo in comune, nella precedente amministrazione pentastellata, ha curato il settore animale con continuità e dedizione.

Elisa Amato ha fatto tanto per far conoscere le problematiche legate al mondo animale. Nel periodo della giunta Nogarin, ha dato un appoggio concreto alla nostra associazione A.l.c.a, al fine di

accelerare l’apertura del canile pubblico;

sensibilizzare i cittadini a recarsi nei canili per adottare un cane abbandonato

Ciò premesso sin da adesso, è nostra intenzione contattare il ” nuovo Garante degli animali ” per proseguire un percorso che A.l.c.a ha avviato da anni e cioè: non solo educare alle adozioni nel canile pubblico, ( ricordo il nostro impegno nelle scuole). Ma anche la necessità di verificare insieme lei, alcune criticità riguardanti l’ufficio tutela animali ed il canile pubblico, criticità che riteniamo utili e urgenti da evidenziare.

Con questa nostra lettera di benvenuto, sollecitiamo un incontro ( come dalla stessa annunciato) quanto prima.

Rimaniamo in attesa e facciamo alla professoressa Elisa Amato gli auguri di un proficuo lavoro. Grazie.

Giovanna Giusti Presidente pro tempore A.l.c a

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin