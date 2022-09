Home

19 Settembre 2022

Tutela animali, Ata Pc e Alca chiedono a Salvetti di essere ascoltate

Livorno 19 settembre 2022 – Tutela animali, Ata Pc e Alca chiedono a Salvetti di essere ascoltate

Due associazioni animaliste hanno invitato una lettera al Sindaco di Livorno Dottor Salvetti in cui chiedono di essere ricevute dal primo cittadino.

I motivi di tale richiesta spiegano le presidenti delle due associazioni, ATA PC e A.L.C.A. sono da collegarsi

alle mancate se non insufficienti risposte , date loro dall’ufficio tutela animali in merito ai quesiti dalle stesse posti.

Siamo certe affermano le due presidenti che il Sindaco accoglierà la nostra richiesta, non solo perché conosce l’importanza del lavoro di volontariato svolto in questi anni, ma crede anche , come da lui sempre affermato nell ‘ importanza e nel ruolo che il volontariato svolge.

La presente di ATA PC Simona Bertotto

La presidente di A.L.C.A.

Giovanna Giusti

