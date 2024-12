Tutela dell’ambiente, MisterGreen guida gli studenti del Vespucci Colombo nella pulizia del moletto di Ardenza

Home

1 Dicembre 2024

Una mattinata all’insegna della tutela dell’ambiente, quella di venerdì scorso, per la classe 1 F OBA, dell’ indirizzo operatore del benessere e acconciatura, dell’ IIS Vespucci-Colombo di Livorno, che ha visto i ragazzi impegnati nella pulizia del moletto di Ardenza e delle spiagge limitrofe, luoghi tipicamente frequentati dai giovani.

Il progetto, ideato dal prof. Francesco Morosi con la collaborazione dell’operatore ecologico Francesco Stefanini, alias Mr Green e la partecipazione delle prof.sse Margherita Nocci e Gaia Teofano, si è rivelato un successo nel sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente in un’atmosfera di armonia e collaborazione, offrendo anche un esempio per tutti gli adolescenti, che erano lì a guardare, seduti al bar, in una giornata di sciopero.

Tutti gli alunni della classe 1 F OBA hanno dato il loro contribuito con entusiasmo alla pulizia della città mostrando maturità e senso civico.

Questa esperienza si è rivelata anche un importante momento di aggregazione, socializzazione e inclusione per tutti i ragazzi, ma in particolar modo per i più timidi ed introversi. Il sentirsi utili all’interno del gruppo in un contesto extrascolastico e coinvolgente, contribuisce infatti a rafforzare l’autostima e di conseguenza i legami tra pari.

A far da sfondo a questa entusiasmante esperienza, è stata una bellissima giornata di sole nell’ affascinante location della costa livornese tra la Baracchina Rossa, il moletto di Ardenza e le spiagge circostanti.