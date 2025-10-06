Home

6 Ottobre 2025

Livorno, 6 ottobre 2025 Tutti gli insegnanti invitati all’incontro gratuito di didattica museale a Villa Mimbelli

In occasione della mostra attualmente allestita presso il Museo Civico “G. Fattori” dal titolo “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, le cooperative Itinera, Agave e coop. Culture in collaborazione con il Comune di Livorno, invitano gli/le insegnanti delle scuole di Livorno di ogni ordine e grado a partecipare all’incontro di presentazione dell’offerta didattica museale che si terrà martedì 7 ottobre presso villa Mimbelli.

Durante l’incontro, personale qualificato delle cooperative accompagnerà i docenti in una breve visita nelle sale espositive alla scoperta dei numerosi dipinti, disegni e delle preziose acqueforti che raccontano la rivoluzione pittorica di Giovanni Fattori, l’artista della natura, della macchia, della vita sociale e militare.

Verranno anche illustrati i percorsi che le scuole possono scegliere di effettuare presso il Museo della Città di piazza del Luogo Pio dove si trova la preziosa collezione di arte contemporanea e la mostra di arte antica e moderna che valorizza e racconta le origini e lo sviluppo della storia di Livorno.

Per partecipare martedì 7 ottobre: sarà possibile scegliere tra due turni di visita

PRIMO turno dalle 16.00 alle 17.15

SECONDO turno dalle 17.30 alle 18.45

La prenotazione avviene compilando il modulo di adesione on line al seguente link: https://forms.gle/ 9JJ5rXB9eSncvE2b8 entro lunedì 6 ottobre entro le 13.00.

Gli/le insegnanti riceveranno una mail di conferma della prenotazione. I posti disponibili sono limitati.

Per informazioni Segreteria didattica 0586/824551 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 mail didatticafattori@comune. livorno.it