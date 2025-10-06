Tutti gli insegnanti invitati all’incontro gratuito di didattica museale a Villa Mimbelli
Livorno, 6 ottobre 2025 Tutti gli insegnanti invitati all’incontro gratuito di didattica museale a Villa Mimbelli
In occasione della mostra attualmente allestita presso il Museo Civico “G. Fattori” dal titolo “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, le cooperative Itinera, Agave e coop. Culture in collaborazione con il Comune di Livorno, invitano gli/le insegnanti delle scuole di Livorno di ogni ordine e grado a partecipare all’incontro di presentazione dell’offerta didattica museale che si terrà martedì 7 ottobre presso villa Mimbelli.
Durante l’incontro, personale qualificato delle cooperative accompagnerà i docenti in una breve visita nelle sale espositive alla scoperta dei numerosi dipinti, disegni e delle preziose acqueforti che raccontano la rivoluzione pittorica di Giovanni Fattori, l’artista della natura, della macchia, della vita sociale e militare.
Verranno anche illustrati i percorsi che le scuole possono scegliere di effettuare presso il Museo della Città di piazza del Luogo Pio dove si trova la preziosa collezione di arte contemporanea e la mostra di arte antica e moderna che valorizza e racconta le origini e lo sviluppo della storia di Livorno.
Per partecipare martedì 7 ottobre: sarà possibile scegliere tra due turni di visita
- PRIMO turno dalle 16.00 alle 17.15
- SECONDO turno dalle 17.30 alle 18.45
La prenotazione avviene compilando il modulo di adesione on line al seguente link: https://forms.gle/
Gli/le insegnanti riceveranno una mail di conferma della prenotazione. I posti disponibili sono limitati.
Per informazioni Segreteria didattica 0586/824551 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 mail didatticafattori@comune.