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Cronaca

“Tutti per Arena Astra” il 12 giugno assemblea aperta alla cittadinanza

Cronaca

9 Giugno 2026

“Tutti per Arena Astra” il 12 giugno assemblea aperta alla cittadinanza

Livorno, 9 giugno 2026 “Tutti per Arena Astra” il 12 giugno assemblea aperta alla cittadinanza

Venerdì 12 giugno l’Assemblea pubblica Arena Astra invita la cittadinanza a partecipare a TUTTI X ARENA ASTRA, una festa dedicata al Circolo per riaffermare insieme che l’Astra è un patrimonio collettivo della città, nato dal lavoro e cresciuto con cultura, socialità, sport e partecipazione.

Sarà una serata di incontro, partecipazione e convivialità, pensata per valorizzare l’Arena Astra come spazio vivo, popolare e attraversato da generazioni diverse. Un’occasione per aprire il circolo alla città e per far conoscere le numerose attività che da anni, con impegno e dedizione, il circolo realizza: sport accessibile, iniziative culturali, teatro, doposcuola, corsi di lingua, momenti di socialità e percorsi di valorizzazione della memoria storica. Una serata per ritrovarsi, stare insieme e immaginare collettivamente il futuro di un luogo che appartiene alla memoria viva di Livorno e continua a parlare alla città.

L’iniziativa nasce dal percorso avviato con l’assemblea pubblica del 27 maggio, promossa da Arci Livorno e Cgil Livorno, che ha visto una partecipazione ampia e sentita sul futuro dell’Arena Astra. In questi giorni tante realtà cittadine hanno aderito all’appello lanciato dall’assemblea, tra cui Anpi, Anppia, Legambiente, Istoreco, Agedo, Emergency, Comunità di Sant’Egidio, Teatro della Brigata, Atelier delle Arti, Officine Vinile, Cespuglio ecosistema teatrale.

Una partecipazione plurale che conferma quanto l’Arena Astra sia riconosciuta come un luogo importante per la vita collettiva della città.

La festa di venerdì vuole raccontare proprio questo: un Circolo che non è soltanto un luogo del passato, ma uno spazio ancora vivo, capace di accogliere attività, relazioni, bisogni e desideri della città di oggi. Un luogo da custodire perché il suo futuro possa continuare a essere fatto di partecipazione, cultura, mutualismo, sport popolare e socialità.

Il programma della serata prevede alle 19.00 gli interventi di circoli e associazioni, con la parola alle realtà cittadine che vogliono bene all’Astra; alle 20.00 la cena tutt* insieme con panzanella e porchetta; alle 21.00 gli spettacoli, con musica, teatro, stand-up comedy, dj set, giocoleria e molto altro.

Durante la festa saranno inoltre presenti laboratori e attività ludiche per bambini e famiglie, per rendere l’iniziativa un momento aperto a tutte e tutti, pensato anche per le nuove generazioni e per chi vuole conoscere più da vicino il Circolo e le sue attività. Venerdì 12 giugno vi aspettiamo all’Arena Astra, per immaginare insieme suo futuro dentro la città.